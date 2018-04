Condenan al Sindicato de Funcionarios por vulnerar los derechos de una afiliada

En julio de 2016 el Sindicato Andaluz de Funcionarios expulsó a una afiliada junto a otros nueve compañeros por "no aceptar los estatutos y reglamentos". Ahora, el Juzgado de lo Social número 1 de Granada condena a la organización sindical a readmitir a la afiliada y a indemnizarla con 9.000 euros por vulnerar sus derechos fundamentales. "No puede contemplarse como no aceptación de los estatutos el que la actora plantee discrepancias en cuanto a la formulación interna de los órganos del sindicato o sus decisiones, formulando reclamaciones al respecto", según se especifica en la sentencia. El bufete del abogado Ignacio Pozo ha llevado el caso de la demandante y señala que en la sentencia, el juez viene a decir que, tanto los sindicatos como los partidos políticos, "actúan de forma endogámica coartando la libertad de los afiliados para participar en los congresos y tener información de los órganos ejecutivos, lo que propicia que no haya renovación y la vulneración de los derechos fundamentales", señala el letrado para subrayar que el juez ha impuesto una sanción al sindicato en concepto de daños morales y que sea readmitida. Además, la sentencia respalda que un afiliado recurra a la vía judicial, "posibilidad que está perfectamente reservada en el Ordenamiento a cualquier persona que considera que se han vulnerado sus derechos", según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

La demanda planteada por Ignacio Pozo ha utilizado la misma base legal que la utilizada por los representantes de Juan García Montero para impugnar el Congreso Provincial del PP celebrado en abril del año pasado y que tiene fijada la celebración del juicio para el próximo 9 de julio. "Esta sentencia podría dar indicios de que en el proceso del PP se podrían también haber vulnerado presuntamente principios fundamentales", concluye el abogado.