Conectar los pueblos de la Vega a la segunda Circunvalación, una necesidad

La segunda Circunvalación podría estar conectada con pueblos de la Vega como Cúllar o Vegas del Genil con una actuación de tan solo 1,3 kilómetros. Esta obra "facilitaría las comunicaciones de más de 25.000 personas de esta parte de la Vega", tal y como reivindican los representantes municipales de estos municipios, por lo que el PSOE llevará al Congreso de los Diputados distintas iniciativas para que estas peticiones "se tengan en cuenta y se estudie la mejor fórmula de acometer esta actuación".

A principios de marzo, el presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez anunció que no será hasta "principios del año próximo" cuando terminen los trabajos de la segunda Circunvalación. En concreto, Pérez destacó que se está trabajando por terminar la A-7, la "inminente" llegada de la Alta Velocidad o que "la segunda Circunvalación también va a ser un logro del Partido Popular a principios del año próximo". Sin embargo, las actuaciones que se están acometiendo sobre esta infraestructura no terminan de contentar a varios municipios de la provincia.

La obra no sería "de gran envergadura" y daría respuesta a la demanda de los municipios

Vegas del Genil y Cúllar Vega no cuentan con acceso directo a la autovía, por lo que reivindican que se estudie la posibilidad de construir una salida que conecte los municipios a la Circunvalación.

En una visita a las obras del tramo Santa Fe-Las Gabias, junto a los alcaldes de los citados municipios, los dirigentes socialistas granadinos reconocieron ayer "no entender cómo Fomento ha proyectado una salida que no conduce a ningún sitio, puesto que desemboca en un camino agrícola" e incidieron en la importancia de que estos dos núcleos de población tengan "un acceso digno que los conecte con la salida de la circunvalación".

Esta acometida, que corresponde al Gobierno central, "mejoraría notablemente el tráfico y la movilidad de los habitantes de estas poblaciones, así como de otras cercanas", y según indicó la diputada socialista Elvira Ramón, "Fomento puede acometer perfectamente esta actuación que no supone una obra de gran envergadura y que, sin embargo, daría respuesta a las demandas de estas localidades que no tienen acceso directo a esta circunvalación que finaliza en un nudo que no conduce a ningún sitio".

Ante ello, Ramón anunció ayer que presentará distintas iniciativas en el Congreso de los Diputados para que tenga en cuenta las peticiones de los ayuntamientos y estudie "la mejor fórmula de acometer esta obra".

Por su parte, los alcaldes de Vegas del Genil, Leandro Martín, y Cúllar Vega, Jorge Sánchez, lamentaron que hasta la fecha "el Gobierno del PP se haya desentendido de un proyecto necesario que repercutiría positivamente en la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo de sus municipios".

Ante ello, los regidores confirmaron que les "preocupa mucho que esta infraestructura cuando se ponga en servicio, tenga un acceso inservible para nuestra ciudadanía puesto que desemboca en un camino agrícola". Así, insistieron en la importancia de estudiar la construcción de esta salida, ya que la actual planificación "generaría problemas de movilidad y atascos".