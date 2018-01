El Congreso hace un "frente común" para exigir la reconexión ferroviaria

Después de viajar al Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, la Mesa del Ferrocarril trasladó ayer al Congreso de los Diputados la "asfixia" que supone para la ciudad los más de 1.000 días de aislamiento ferroviario. A las puertas de la manifestación convocada el domingo por Marea Amarilla para exigir la reconexión ferroviaria, la expedición granadina arrancó de la Comisión de Fomento del Congreso el compromiso de defender ante el Ministerio "la reconexión ferroviaria de Granada y una llegada del AVE a nuestra ciudad de forma soterrada y digna, como en el resto de ciudades", señaló tras el encuentro el alcalde Francisco Cuenca.

El PP, que el día anterior puso en entredicho que el alcalde fuera a ser recibido por la Comisión de Fomento y restringió al ámbito socialista la reunión, decidió no tomar parte del encuentro en el que se acordó, además, poner en marcha un frente común para defender una mayor ambición política. "Granada tiene que ser una prioridad para el Gobierno de España", señaló Francisco Cuenca tras un encuentro en el que los representantes de los partidos políticos en el Ayuntamiento -a excepción del grupo popular- hicieron piña para que el contador de los días sin tren no siga sumando dígitos.

El viaje a Madrid también sirvió para que Fomento saliera del 'letargo' informativo desde la visita del ministro Íñigo de la Serna a Antequera el pasado 30 de noviembre para dar comienzo oficial al periodo de pruebas. Por un lado, el Ministerio hizo llegar un comunicado a los medios de comunicación en la que detallaba el ingente número de pasos que se han de seguir para que la llegada del AVE a Granada sea una realidad. Por otro, el portavoz de Fomento del PP, Miguel Barrachina, pidió al PSOE, Ciudadanos y Podemos que no presionen para la puesta en servicio del AVE a Granada ya que ello supone jugar con la seguridad de los ciudadanos "para colocarse medallas políticas". La estrategia defensiva del PP también ha pasado esta semana por acusar al PSOE de ser el responsable de que los plazos del AVE se hayan dilatado, "ya que España estuvo un año con el Gobierno en funciones" por no permitir la investidura de Rajoy, como aseguró la diputada nacional Concha de Santa Ana. Mientras, la diputada socialista por Granada, Elvira Ramón, explicó que hace ya más de 4 años se "desvirtuó" el proyecto inicial del AVE a Granada "bajo la mentira" de que llegaría de forma inmediata. "Nos dejaban sin un AVE de verdad, electrificado, de doble vía, ancho internacional, sin una estación digna ya que solo se remodelaría la actual, sin hacer la variante de Loja a pesar de que ya había una fuerte inversión y el AVE no entraría de forma soterrada a la ciudad de Granada, según compromiso del gobierno estos aspectos se abordarían en una segunda fase", señaló Ramón, que denunció que la conexión con Antequera por autobús cuesta unos 8.000 euros diarios.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Luis Salvador, tildó de "inconcebible" que Granada lleve más de mil días sin conexiones ferroviarias" con el "grave impacto económico" que está suponiendo este déficit de infraestructuras. Salvador, que hace meses anunció que según sus contactos en Fomento el AVE no podrá entrar en funcionamiento hasta el próximo verano, pidió al Gobierno central que ponga "todos los recursos disponibles para que el AVE pueda ser ya una realidad en el menor tiempo posible". La concejal de Vamos Granada, Pilar Rivas, exigió la apertura "inmediata" de la línea de Moreda para conectar de nuevo a Granada con Madrid mediante trenes convencionales, en lo que coincidió con el portavoz de IU, Francisco Puentedura, quien acusó al Ministerio de Fomento de "no dar fechas fiables" sobre cuándo entrará en servicio del AVE. De momento, el Parlamento Europeo y el Congreso ya conocen de primera mano la situación ferroviaria de Granada...