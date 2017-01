"Conseguimos parar el lanzamiento y ahora vivimos en casa"

A Juan Jesús Molina y Magdalena Gómez, las cosas no les iban nada mal. Al menos hasta que estalló la crisis económica. Él tenía una nave industrial en el Polígono Juncaril y ella regentaba su propio negocio. Sin embargo, a partir de 2007 los negocios no fueron como esperaban y los ingresos tampoco. Al principio intentaron pagar al banco hasta que empezó a ser imposible. No tuvieron otra opción que hipotecar el piso de la playa y su vivienda. Poco a poco lo estaban perdiendo todo. Sin embargo, tras este revés, este matrimonio encontró apoyos. Primero de las plataformas que luchan por las familias que viven situaciones similares como Stop Desahucios. Y, después, de la Oficina Social de Vivienda cuyos funcionarios les tendieron una mano para solventar su situación. "El desahucio estaba previsto para el 24 de mayo. La tarde de antes estuvimos recogiendo firmas para paralizarlo. La gente me decía que hablara con el alcalde, a ver si podía hacer algo por nosotros", explicó Molina que llegó a contar su historia a Paco Cuenca.

Finalmente, el desahucio se paralizó y, después de llegar a un acuerdo con el banco, continúan viviendo en su hogar con una cuota de alquiler mensual con opción a compra. "Esta situación nos llevó a tener problemas de salud", explicó Molina quien mostró su agradecimiento hacia todos los que, con su aportación y ayuda, han logrado que esta familia siga viviendo en su casa.

Magdalena Gómez se mostró igualmente agradecida. "La Oficina Social de la Vivienda es una cadena a la que agarrarse", explicó esta mujer que reconoció que le costó mucho tiempo asumir su situación económica y poder hablar de ella. Ahora se sienten mucho mejor y animan a todas las familias que viven situaciones similares a acudir a la Oficina Social de la Vivienda. Aquí se ve un rayo de luz, una solución cuando el futuro se vuelve negro.