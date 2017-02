El Consejo Consultivo tramita ya la derogación de la fusión hospitalaria

Después de la crisis sanitaria llegó el acuerdo y con él la visita de Susana Díaz a Granada. La presidenta de la Junta de Andalucía vino ayer a la cap ital y no lo hizo con las manos vacías. Junto al alcalde de Granada, Paco Cuenca, anunció que la esperada derogación de la orden de fusión ya ha llegado al Consejo Consultivo y que, una vez que este órgano se pronuncie, se publicará en el BOJA. Además, Díaz garantizó su compromiso para cumplir con los acuerdos pactados así como la dotación presupuestaria necesaria para establecer los dos hospitales. Todo, atendiendo a las "inquietudes" de una gran cantidad de profesionales y ciudadanos que han salido a las calles para exigir la mejora del sistema público sanitario en la provincia.

La presidenta anunció la inminente derogación de la fusión tan solo cuatro días después de la celebración de la Mesa Sectorial de Salud que dio luz verde a un documento que contó con el aval de los sindicatos presentes salvo CSIF. Así, CCOO, Satse, Sindicato Médico y UGT vieron con buenos ojos el acuerdo que incluye entre otros puntos el desdoblamiento del área hospitalaria Centro que quedará partida en el área Norte y el área Centroeste: las mismas que había antes de la polémica fusión hospitalaria.

Tomaré las medidas necesarias para que los ciudadanos se sientan protegidos"

La presidenta, que detalló cómo desde la primera manifestación fue consciente de las inquietudes de los ciudadanos, recordó que rápidamente trasladó este conflicto al Parlamento Andaluz para tomar medidas. "Siempre dije que escucharé a los ciudadanos y tomaré las decisiones adecuadas para garantizar la seguridad del sistema público de salud", destacó Díaz que recordó la importante inversión que se ha realizado en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.

No obstante, reconoció que no le "duele en prendas" rectificar, cambiar y tomar las decisiones necesarias para que los ciudadanos se sientan protegidos por su sistema público de salud porque considera que es "la joya de la corona y lo que nos garantiza a los ciudadanos la igualdad ante la vida y ante la enfermedad; es una de las conquistas ciudadanas que no se pueden poner en peligro". No obstante, y pese a su disposición para cambiar lo necesario Díaz advirtió que no permitirá que nadie utilice la salud para sacar rédito político. "No estoy dispuesta a que se juegue con la imagen de la salud pública", remarcó Díaz, quien puso como ejemplo el reciente caso del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lepe (Huelva) después de que el PP haya propuesto "alquilar" un hospital privado. "No puede ser que quienes han intentado deteriorar la imagen de la sanidad pública ahora planteen que la solución sea pagar por hospitales privados", destacó la presidenta de la Junta.

Cabe resaltar que durante toda la crisis sanitaria de Granada, desde el gobierno autonómico siempre se habló de la "pinza" entre el Partido Popular y Podemos para desprestigiar la sanidad y avivar las movilizaciones. Sin embargo, el afán de las mareas blancas por desvincularse de los partidos políticos hizo que en cada protesta se multiplicara el número de participantes hasta que la Junta de Andalucía decidió escuchar a los ciudadanos. En este sentido, Díaz aplaudió la actitud de su gobierno que ha sabido escuchar las inquitetudes ciudadanas algo que, en su opinión no es lo habitual. Pero antes, han querido conocer en profundidad el conflicto sanitario para definir si responde a una preocupación o a un "interés."

"Vamos a cumplir con lo que hemos prometido. La propia gerente manifestó que en un plazo de seis semanas estará el diseño del nuevo mapa sanitario que además contará con la dotación presupuestaria necesaria", destacó Díaz que manifestó su deseo por seguir trabajando por la sanidad pública de Granada "porque tiene que ser una referencia y, de hecho, ya lo es". Asimismo, garantizó que la Junta va a seguir apostando por la Atención Primaria de manera rotunda.

En cuanto a las críticas recibidas por el sector crítico y partidos como el PP ante su ausencia durante todos estos meses de crisis Díaz destacó que durante este tiempo ha venido a la provincia en numerosas ocasiones y ha mantenido un contacto permanente con el alcalde de Granada, Paco Cuenca, para buscar soluciones a un conflicto que se ha prolongado durante cuatro meses.