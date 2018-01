El Consultivo pide más información para dirimir la 'guerra' de Vamos Granada

El Consejo Consultivo ha solicitado más información al Ayuntamiento de Granada para elaborar su informe sobre la situación de la concejal de Vamos Granada Pilar Rivas, a la que su partido expulsó después de abrirle un expediente por sustituir a Marta Gutiérrez en la portavocía del grupo municipal con la anuencia de Luis de Haro. En un principio, la institución con sede en el Palacio de Bibataubín tenía que pronunciarse en un plazo de 30 días, pero con esta petición la resolución se dilatará unas semanas más.

La Secretaría General del Ayuntamiento de Granada ha recibido desde el pasado mes de septiembre más de 20 escritos de los concejales del grupo municipal de Vamos Granada relacionados con su crisis interna reclamando cambios en la portavocía y cuestionándose entre sí, lo que llevó al alcalde, Francisco Cuenca, a requerir un informe del Consejo Consultivo para aclarar la situación de la concejal. La propia Secretaría del Ayuntamiento dictaminó que Pilar Rivas debía pasar al grupo de no adscritos, aunque el equipo de Gobierno prefirió remitir esta cuestión al Consultivo para tener una mayor seguridad jurídica aunque se trata de un informe no vinculante. En todo caso, este decisión llevó a la concejal Marta Gutiérrez a denunciar ante la Fiscalía al alcalde de Granada por no reconocer la expulsión de dos ediles "tránsfugas", en referencia a Pilar Rivas y a Luis de Haro, a quien la Secretaría del Consistorio dejó como concejal de Vamos Granada ya que no pertenece a esta formación, según su resolución.

Marta Gutiérrez denunció al alcalde por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por "no haber reconocido" la expulsión de dos ediles que este partido ha considerado "tránsfugas" y tampoco su paso a concejales no adscritos después de que así lo decidiera la formación. En la denuncia se expone que Cuenca "ha mantenido a ambos concejales en su adscripción al grupo municipal de Vamos Granada de manera ilegal y en contra de la voluntad de la representante legítima del mismo, Marta Gutiérrez, y en contra también de la voluntad manifestada del partido Vamos Granada", todo ello cuando ambos "han sido correctamente expulsados y consta fehacientemente toda la documentación pertinente en el Ayuntamiento de Granada".

Sin embargo, el alcalde denuncia que la Secretaría está dedicando un 50% de su trabajo a estas cuestiones, ante lo cual se requiere de "seguridad jurídica" por parte de un órgano que "arbitre", pues todo ello está "afectando al pleno".