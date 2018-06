El Consultivo avala revisar las notas falsificadas por un funcionario de la Universidad

El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado de forma favorable la propuesta de revisión de las calificaciones obtenidas por una antigua alumna de la Universidad de Granada, ex mujer de un funcionario de la UGR, que fueron falsificadas. El caso se remonta a los años 2009 y 2010, y fue juzgado en 2012. En la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincia se condenó al funcionario a dos años y cuatro meses de prisión, y a su ex pareja a un año y nueve meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial, con la "agravante de prevalimiento de cargo público" en el caso del funcionario.

Seis años después de la sentencia, que considera probado que "se introdujeron en el sistema informático de la Universidad calificaciones que no se corresponden con la realidad". En unos casos, "no se había presentado al examen y en otros se ponía una calificación mejor". En trece asignaturas apareció la calificación de sobresaliente. "Los profesores afectados declararon en el plenario que ellos no habían dado esa calificación" a la condenada "a la que siquiera conocían por no ser alumna suya". De hecho, el brillante expediente de la mujer fue lo que "llamó la atención" de un docente "al no resultar compatible con la forma de expresarse y de escribir que mostraba en los correos que le remitió".

Tras aquella sentencia, se incoó el pasado 22 de noviembre el procedimiento de revisión de oficio de las calificaciones "afectados por el delito de falsificación" que acredita la sentencia. "En relación con el inicio del procedimiento -indica el Consultivo- llama la atención que desde la firmeza de la sentencia hasta el inicio del procedimiento han transcurrido más de cuatro años". La propuesta de resolución -que cuenta con el visto bueno del Consultivo- "postula la declaración de nulidad de los actos referidos". "En consecuencia, procede la declaración de nulidad de los actos referidos por adolecer del vicio de nulidad", concluye.