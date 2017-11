Consumidores cada vez más exquisitos

El Concurso de Vinos Me Gusta es un certamen que se caracteriza por ser el único con dos jurados, uno profesional y otro de consumidores, de forma que permite evaluar estadísticamente un perfil medio del consumidor. El panel de vinos de la última edición estuvo compuesto por 250 muestras recibidas de 37 denominaciones de origen. En las catas previas se fueron seleccionando hasta 70 vinos finalistas, y de éstos sólo 21 obtuvieron medallas. Tras analizar los datos finales de las catas podemos llegar a la conclusión de que el consumidor es cada vez más exquisito. Parece ser que los jurados aficionados prefirieron los vinos de mayor valor.

Por otro lado, se deduce que la tendencia se internacionaliza. Es el vino espumoso el que más crece en cuanto a preferencias del consumidor, circunstancia que coincide con la mayoría de países del mundo. La diversidad también se ha manifestado como un factor positivo a tener en cuenta. Los aficionados han preferido vinos de zonas vinícolas menos populares. Se da la circunstancia de que es la primera vez en este certamen que Rioja no está representada en el medallero.

Hay más interés frutal y varietal que por vinos de largas crianzas y con fuertes aromas

Ha quedado también muy claro que la calidad y las particularidades del vino priman por delante del precio. El consumidor analiza precio y valor, se pone de manifiesto que no buscan lo barato, sino que pagan por lo que les gusta. El precio medio de los vinos presentados al Concurso, fue de 8,12 euros, el precio medio de los finalistas fue de 9,73 euros, y el del Cuadro de Honor 13,15 euros por botella. Estos ratios aumentan respecto a años anteriores, lo que muestra una tendencia cambiante. En ediciones anteriores se valoraban más los vinos baratos, en esta ocasión la calidad y particularidades de los vinos han sido más importantes que el factor económico.

Es importante el cambio de tendencia que se ha percibido: como decía antes, los vinos espumosos son los preferidos, alcanzando a los tintos, aunque en el total vinos blancos/tintos siguen siendo mayoritarios los tintos. Observamos que los resultados reflejan cifras parecidas a muchos países. Por el tipo de vinos preferidos se ve que existe en el paladar del consumidor un interés frutal y varietal más que vinos de largas crianzas y con fuertes aromas proporcionados por el paso en madera.

Desde la organización destacan que no se habla de volúmenes de mercado, solo del análisis del Certamen Me Gusta. Este certamen no sentencia a los vinos, sino que pone en consonancia y en valor lo que ofrecen las bodegas y lo que quiere el consumidor. Con la calidad intrínseca del sector en España, es necesario acercar posturas para darle al consumidor lo que le gusta y más sabiendo que está dispuesto a pagarlo.

En un estudio realizado por GfK para el Observatorio Español de Mercados del vino (OeMV) se muestra a un consumidor ilusionado, entusiasta y seducido por el mundo del vino, pero en el que hay un deseo por relajar el peso de la tradición y aceptar nuevas fórmulas que no impliquen ruptura con productos y ritos, sino que aporten un punto extra de seducción.

Según la encuesta nacional de salud (una encuesta extraordinariamente amplia y la única que se realiza con la autorización de dirigirse también a los jóvenes) y que muestra el consumo de vino y otras bebidas alcohólicas en perspectiva comparada para los demás días de la semana, que a su vez pueden dividirse por tramos de edad, sexo, y otras características sociodemográficas, se sacan interesantes conclusiones referidas al vino. La primera, que aunque el consumo de vino sufre un progresivo descenso, es de las bebidas alcohólicas más consumidas en España pero con pautas diferentes a otras bebidas: se trata de una bebida consumida por adultos, con muy poca penetración entre los jóvenes; se consume de forma relativamente homogénea a lo largo de toda la semana; y con escasísimo consumo excesivo. Todas estas causas hacen que no suponga riesgo en la mayor parte de los consumidores.