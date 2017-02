Contagio de alegría al grito de 'yeah'

La sonrisa se apoderó ayer de buena parte de los trabajadores de los hospitales. La crisis sanitaria ha tomado un nuevo rumbo que ha contagiado de esperanza a quienes durante siete meses han luchado para conseguir lo que se merece Granada: dos hospitales completos con una cartera de servicios diferenciada. Por eso ayer, inevitablemente, las caras eran de alegría. En el hospital Virgen de las Nieves, en el Clínico, pero también en el PTS, donde el tema de conversación, como no podía ser de otra manera, fue la derogación de la orden de fusión hospitalaria tras una intensa lucha que ha movilizado a profesionales y ciudadanos como nunca antes había ocurrido en esta ciudad.

"Estamos muy contentos. Es lo que se tenía que hacer desde el primer momento porque aquí quien está pagando las consecuencias es el enfermo", explicó Amparo Gámez, una auxiliar de enfermería del antiguo Clínico que espera conocer muy pronto su nuevo destino. En su bata blanca lucía la chapa con la imagen que se utilizó para la primera manifestación celebrada el 16 de octubre. "Sabíamos que era una lucha dura pero los políticos deben escucharnos", remarcó Gámez. En la planta baja, Antonio Bravo esperaba para acceder a la sala de rehabilitación cardiaca. Este granadino que fue concejal años atrás del Ayuntamiento felicitó a Jesús Candel por su tesón. "Me ha encantado que no haya banderas ni propagandas políticas para resolver este conflicto", incidió Bravo que considera que Spiriman es "un tío valiente que merece la pena tener en cuenta".

3-4Semanas. Es el plazo que se ha marcado para revertir la situación y buscar soluciones

Quienes también vivieron con ilusión la derogación de la orden de fusión son los comerciantes del entorno de Plaza de Toros y Pajaritos. Propietarios de negocios históricos como Javier Martín, que regenta la Cafetería Atenas situada frente al Clínico. "Las Urgencias movían a mucha gente y ahora la zona se ha quedado muy deprimida", explicó ayer Martín quien ha sentido en los últimos meses una leve recuperación gracias a la apertura de servicios en este hospital tras la paralización de la fusión. No obstante, tal y como detalló ayer el presidente de la asociación de comerciantes Plaza de Toros-Pajaritos, Santos Gómez, el objetivo y la petición de este colectivo es darle un uso al Clínico que permita levantar el barrio. Precisamente hoy, miembros de este colectivo que pertenece a las plataformas por dos hospitales completos mantendrán esta tarde una reunión para definir su hoja de ruta.

También expectantes se sienten los taxistas después de haber "guiado" a los pacientes y familiares hasta el hospital más adecuado tras la mudanza del antiguo Clínico al PTS. "Tienen que mejorar la parada de taxis del PTS para que entren, al menos, diez coches", detalló Pablo Moraleda, un taxista que esperaba en doctor Olóriz para recoger a algún usuario y aprovechó el tirón de la reforma sanitaria para aportar sus sugerencias. Moraleda, que también participó en dos de las manifestaciones multitudinarias cree que ahora se ha abierto un escenario sin precedentes en la capital.

En el hospital Virgen de las Nieves la jornada también se vivió con entusiasmo entre los profesionales que durante meses han luchado por conseguir dos hospitales completos lo que reducirá la carga de trabajo actual completamente insostenible. "Con la fusión hemos duplicado el número de pacientes y eso es muy complicado de gestionar", explicó una de las auxiliares que se encontraba en la zona de Urgencias. Ahora esperan con impaciencia las medidas que volverán a dignificar la sanidad pública de Granada tras "siete meses de auténtico colapso e impotencia". "A veces los pacientes se ponen nerviosos y no sabemos cómo decirles que no hay más manos. Es una situación desesperante que esperemos que cambie cuando se contrate el personal necesario para dar un buen servicio".

Aunque si hay que destacar a un protagonista en las Urgencias de este Hospital ese es Jesús Candel a quien ayer la cara, simplemente, le brillaba. Estaba pletórico. "Estoy entusiasmadísimo", explicó el médico a quien paraban numerosas personas en los pasillos para darle la enhorabuena. Pese a la felicidad confirmada y lógica, Candel anunció que el trabajo no acaba aquí. Seguirá vigilante para comprobar el cumplimiento de los acuerdos pero también en la asociación Justicia por la Sanidad para lograr nuevas dimisiones. "La actitud del gerente del SAS y de la viceconsejera durante la reunión del martes fue muy gratificante. Pero todavía tienen que desaparecer todos los jefes de unidad de gestión y deben responder los ideadores de este desastre, entre ellas la consejera de Hacienda", explicó el médico a quien le han llamado de distintos sectores como educativos o de movilidad para emprender nuevas protestas en otros campos. Spiriman no se cierra a nada pero recuerda que no defenderá ningún proyecto sin conocerlo en profundidad. Ahora mismo, de hecho, la agenda de Candel no solo tiene un tono reivindicativo. Ayer anunció una nueva concentración, esta vez para celebrar los éxitos logrados en estos siete meses. "El balance está claro. Las cosas no se cambian en los bares ni hablando en el trabajo sino entre todos", afirmó Candel quién felicitó a todos los que han hecho este proceso posible.

Mientras tanto en el PTS hay variedad de opiniones, pero todos coinciden en lo mismo: la fusión, tal y como se estaba llevando a cabo, no era viable. Desde que se efectuó el traslado de forma completa y el nuevo hospital clínico se puso en marcha el día 2 de julio, el personal sanitario sufrió un cambio, "sin previo aviso y sin haber contado con su opinión", tal y como indica Quini Parejo, técnica de rayos, quien además explicó que, tras el traslado, "todo ha sido un desaguisado". En esta opinión coincide con María Dolores Mérida, una técnica de laboratorio, quien calificó la fusión de "caos tanto a nivel sanitario como ciudadano". Una de las quejas generalizadas era en cuanto a las nuevas maquinarias de trabajo. Estas herramientas eran distintas a las que habían usado hasta el momento y nadie les había explicado su funcionamiento. Llegaron prácticamente a ciegas a un nuevo lugar, en el que ahora no solo tenían nuevo material al que adaptarse -sin margen para ello-, sino que además tampoco contaban con un modelo de trabajo a seguir. Cada uno seguía la forma y los procedimientos llevados a cabo en el centro del que procedía, por lo que en numerosas ocasiones entraban en conflicto con sus propios compañeros, ya que cada uno seguía un modelo diferente.