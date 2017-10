Convocatoria de gracia extra para medio millar de alumnos de grado y planes a extinguir

Medio millar de estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) contarán con una convocatoria de gracia extra, gracias a la aprobación ayer en consejo de gobierno del acuerdo que establece una última oportunidad de evaluación para los estudiantes de planes a extinguir -licenciaturas, diplomaturas y máster- y de grado que ya han agotado las seis convocatorias a las que tienen derecho y que, por lo tanto, no pueden volver a examinarse. El documento elaborado por el Vicerrectorado de Docencia expuso ayer que hay un "elevado número de estudiantes" en estas circunstancias, una cifra que puede rondar el medio millar, según reconoció recientemente el vicerrector de Estudiantes, José Antonio Naranjo.

En relación con los alumnos de planes a extinguir, ayer se destacó lo "gravosa" que sería su situación "al no existir más convocatorias". Por ello, se articula un procedimiento extraordinario que les permitiría conseguir su titulación. Se exige que les reste una única asignatura, o dos "que no superen conjuntamente los nueve créditos". Además, deben haberse matriculado de estas materias y éstas deben corresponden a cursos extinguidos. Se exige, además, "que no hayan agotado en esas asignaturas el máximo de seis convocatorias". Para los alumnos de máster "podrán cursar con carácter extracurricular las asignaturas" del título que "puedan servir para el reconocimiento de los créditos de dichas asignaturas".

Para los alumnos de grado que han agotado las seis convocatorias a las que tienen derecho el pasado curso se les concede una más "excepcional de gracia, única". "Como máximo se podrá solicitar esta convocatoria para dos asignaturas", cuya suma de créditos no puede exceder el 5% de la carga lectiva global del plan de estudios. "Una vez agotada esta convocatoria no podrá volver a solicitarse", especifica el acuerdo aprobado ayer.