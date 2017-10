La Costa, dispuesta a poner dinero para las tuberías de Rules

El secretario provincial de COAG Granada, Miguel Monferrer, se queja de los dos últimos años de sequía que están pasando en el campo, "sobre todo en el olivar, el almendro, la vid y el pasto para la ganadería". En la Costa, aunque hay de estos últimos cultivos (sobre todo, en la zona de la Contraviesa), el mayor volumen de la agricultura de la zona está representado por los invernaderos. Ahora mismo, las plantas están pequeñas y esperan algunas de las primeras recolecciones durante este mes de octubre. Afortunadamente, en el litoral granadino hay zonas donde no falta el agua, como Motril. "Sin embargo, en la Costa occidental, con los subtropicales, lo están pasando bastante mal", añade Monferrer.

Joaquín Cabrera, presidente de la asociación Agua para el Campo, califica la situación de "desastre total", porque llevan demasiado tiempo "con el ay, mirando al cielo y parece que el cielo se ha olvidado de nosotros". Tienen la vista dirigida hacia arriba, pero también hacia abajo, puesto que "se corre el riesgo de que el acuífero se salinice". La entrada de agua del mar supondría el fin de unas 2.000 hectáreas de subtropicales.

De momento, "el acuífero no está demasiado mal, pero si no llueve las cosas se van a poner muy complicadas", explica Cabrera. De hecho, las previsiones meteorológicas al parecer van por ese sentido, por lo que la preocupación crece cada día que los campos no se mojan.

Agua para el Campo es muy reivindicativa con las conducciones de la Presa de Rules, por lo que Joaquín Cabrera no desaprovecha la oportunidad para llamar la atención acerca de este proyecto que parece eterno. "Estamos así de mal en 2017 y hasta 2021 no esperamos novedades sobre el embalse, ya que en los PGE se refleja que hasta dentro de cuatro años van a estar desarrollándose sólo los proyectos, y entonces comenzará alguna obra, si es que hay partidas presupuestarias".

De ahí que avance a Granada Hoy: "Los agricultores de la margen derecha de la cota 400 (en la zona de Salobreña a Almuñécar) del sistema Béznar-Rules estamos dispuestos a contribuir económicamente al proyecto". Cabrera incide en que "está claro que una administración es la que tiene que dar los pasos y realizar las expropiaciones, pero hemos hecho números y sería factible para nosotros realizar aportaciones, dadas las cuotas tan elevadas de agua que pagamos actualmente".

Más optimista se mostró el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, José Rodríguez, que dice que las cosas van marchando en cuanto a las tuberías de Rules, aunque "despacito... como la canción". "Ahora mismo nos encontramos con el proyecto encarrilado y depende de que la administración termine los proyectos constructivos", agregó.

Rodríguez valora que el Ejecutivo central tenga preparados 5 millones de euros para estos menesteres, no obstante dice que estarán "encima para que las cosas vayan bien". Aunque "van a su ritmo, es demasiado lento para lo que a nosotros nos hace falta", sin embargo valora los pasos dados y cree que todo está por fin "encauzado", después de que durante años el proyecto haya estado bloqueado.

El presidente de los regantes de la Costa adelantó a este periódico que han pedido una reunión con la ministra "para intentar acelerar que haya partidas para la construcción de tuberías lo antes posible". "Lo complicado ya está hecho, el vagón está enganchado, ahora hay que montarse y sentarse bien en él", concluyó.