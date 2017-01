La Costa granadina lidera la reducción del 'stock' de viviendas en toda España

El sector inmobiliario ya mira al futuro con otros ojos. 2016 ha sido un año clave para el mercado de vivienda, ya que el aumento de la demanda -derivado de las mejores condiciones económicas y de un mayor acceso a la financiación- se ha consolidado y se ha traducido en un importante crecimiento de las ventas. Hasta el mes de noviembre, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, se habían vendido en la provincia 6.837 viviendas, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Y a mayor nivel de ventas, menor nivel de stock. Tal y como apunta el último informe elaborado por Tinsa, la bolsa de viviendas vacías de la provincia se ha reducido en el último año a un ritmo todavía mayor que el que apunta el crecimiento de las ventas: al cierre de 2016, Granada contaba con un stock de 9.771 viviendas nuevas vacías, un 12,3% menos que en el año 2015, cuando la 'losa' del mercado inmobiliario alcanzaba los 11.148 inmuebles. Si en 2015 el conjunto de viviendas desocupadas representaba un 30,4% del total de los nuevos inmuebles (los terminados desde 2008), el año pasado esta proporción se redujo significativamente, hasta el 26,4%.

El dato general de Granada es muy destacable, pero todavía lo es más la caída del stock registrada en la Costa Tropical. De hecho, según apunta el informe de Tinsa, el litoral granadino es la zona española donde más se ha logrado reducir la bolsa de viviendas vacías, junto a la ciudad de Bilbao. Si en 2015 la tasa de inmuebles vacíos sobre los construidos era del 16%, el año pasado esta cifra se redujo hasta el 6,4%, la más baja de todo el territorio nacional.

La provincia cuenta con solares urbanizados para levantar más de 37.000 viviendas

El estudio, eso sí, indica que la situación no es igual en todos los municipios de la Costa Tropical. Mientras que Salobreña rebasa "claramente" la media de desocupación de la zona, con casi un 15% de viviendas vacías en stock, los municipios de Almuñécar y Motril se encuentran muy por debajo, con apenas un 5% de viviendas vacías sin vender. "Se observa en ellos una reactivación de la de la obra nueva encaminada a cubrir el déficit de stock", señala el informe, que apunta también que en Almuñécar se da la circunstancia de una "fuerte escasez de suelo finalista" (solares disponibles para la construcción de viviendas) que apenas daría para cubrir la demanda de un año.

El secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada, Francisco Martínez Cañavate, apunta que una de las causas de la escasez de stock en la Costa Tropical es el poco desarrollo turístico y urbanístico de la zona, derivado del déficit de infraestructuras que ha padecido la provincia durante años. "Al no haberse desarrollado, no hubo burbuja y por tanto no hay stock ni oferta", apunta Martínez Cañavate, que confirma que la bolsa de viviendas vacías de la provincia también está muy determinada por las zonas y por los ritmos de consumo de cada área. "En muchos casos, la vivienda en stock está ya en sitios donde la gente no demanda", indica el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores.

Aunque evoluciona favorablemente, la proporción de stock de Granada es bastante superior a la media nacional, que se sitúa en un 21,3%. De hecho, después de Almería (donde la tasa de viviendas vacías sobre las construidas es del 37,6%) Granada es la provincia andaluza con mayor peso de la bolsa de viviendas desocupadas. El ranking andaluz lo completan Jaén (con una tasa del 22,2%), Huelva (21,5%), Sevilla (20,3%), Córdoba (19,9%), Málaga (19,4%) y Cádiz (18,6%).

El informe de Tinsa no solo mira al pasado, a las viviendas ya construidas, sino también a las que quedan por construir. El documento señala que en Granada hay suelos finalistas (solares con las obras de urbanización finalizadas) para la construcción de otras 37.862 nuevas viviendas, y que su plazo de absorción sería de 9,6 años. De hecho, Granada es una de las provincias andaluzas con el tiempo de absorción de suelo finalista más elevado, solo por detrás de Huelva (17,3 años).