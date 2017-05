La Costa registra 200 cortes de agua a la semana por impagos de familias con pocos recursos

Izquierda Unida en la Comarca de la Costa ha instado a la Mancomunidad a que "defienda los intereses de los vecinos y que garantice que la empresa concesionaria Aguas y Servicios lleve a cabo sus actuaciones de forma adecuada, sin cometer abusos en la prestación del servicio". A pesar de haberlo solicitado por escrito, IU se queja de que la Mancomunidad no ha facilitado a la formación de izquierdas el número de cortes de agua que se están llevando a cabo en el ámbito de actuación de Aguas y Servicios. No obstante, fuentes de la empresa concesionaria que han pedido no ser identificadas estiman que se llevan a cabo unos doscientos cortes de agua por impago de recibos a la semana.

Cuando se produce el corte del agua la persona afectada está obligada, además de al pago del recibo o recibos pendientes (con los intereses de demora correspondientes) al abono de 60 euros en concepto de reenganche. Una operación que supone importantes ingresos económicos para la empresa.

"Estos cortes de suministros se producen sin ninguna discriminación, recayendo en gran parte sobre familias sin recursos y en situación de vulnerabilidad social", comenta la representante de IU en la Mancomunidad, Inmaculada Omiste. Esta última ha reclamado de forma reiterada la elaboración de un protocolo de actuación para estos casos, en los que se tenga en cuenta la situación económica y social de los afectados. "Sin embargo, desde la Mancomunidad se hace oídos sordos a esta reclamación", añade.

Ante esta situación, Izquierda Unida está llevando a cabo una campaña de movilizaciones para pedir un cambio de rumbo en la Mancomunidad que suponga la defensa de los intereses de los vecinos por encima de cualquier otra consideración, una gestión eficaz y transparente, el cese en los cortes de agua a familias sin recursos y, en definitiva, la gestión pública del ciclo integral del agua.

El responsable comarcal de IU en la Costa, Juan José Boto, ha hecho un llamamiento a los vecinos para que apoyen estas reivindicaciones con su presencia el próximo lunes, día 29, a las 11:00 horas en las oficinas de la Mancomunidad (Casa Garach en Motril) donde se presentará por escrito estas reclamaciones.