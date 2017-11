La Costa no tira la toalla y cierra filas para reclamar el Corredor

De momento, las infraestructuras ferroviarias en la Costa granadina se limitan al trenecito turístico que recorre machaconamente las calles de Torrenueva en verano. La última comisión de seguimiento de las obras del AVE fue como la visita de los Reyes Magos del Ministerio de Fomento. En su zurrón de promesas se incluía el compromiso de ejecutar la Variante de Loja, de comenzar a trabajar en el soterramiento del AVE, una inversión de 365 millones para remodelar la línea Granada-Almería y que puedan circular trenes de alta velocidad... Pero la conexión ferroviaria de Motril sigue en vía muerta en un contexto que hace que cada día que pasa sea más complicado que llegue a materializarse, ya que en el período 2020-2026 los fondos de la UE se centrarán en los países del Este y el maná de los fondos Feder dejará de caer 'alegremente'. Por resta razón, la diputada socialista en el Congreso de los Diputados, Elvira Ramón, acompañada del presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Álvarez de la Chica, y la alcaldesa socialista de Motril, Flor Almón, avanzaron ayer que presentaran una Proposición no de Ley en la que se defiende el futuro potencial económico del Corredor Ferroviario Mediterráneo y la necesaria conexión por carretera y ferrocarril del Puerto de Motril, "el único de interés general de España que queda fuera".

Las cuatro comunidades autónomas por las que pasa el Corredor Ferroviario (Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña) concentran el 45% del PIB español, el 49% de las exportaciones y el 50% del tráfico de mercancías por vía terrestre, cifras que "evidencian la importancia que tiene esta infraestructura para el desarrollo socioeconómico del litoral granadino y de toda la provincia en general", según la diputada socialista. El sector agrario granadino mueve en la provincia de Granada más de 660.000 toneladas al año con un valor de unos 400 millones de euros, que en buena parte se exportan a la UE. Asimismo, la provincia acogió el año pasado a un total de 2.652.606 visitantes en su planta hotelera, tan sólo superada por Málaga y Sevilla, datos que no han servido hasta el momento para que se dibuje una línea en el mapa del Corredor Mediterráneo que conecte a Motril con esta infraestructura, ya sea para conectarse vía Almería o bien salvando los 60 kilómetros y casi 700 metros de desnivel para llegar a la capital. Pero, en este punto, ni un proyecto ni el otro, pese a que en 2006, imbuido por la fiebre de Fitur, el por entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, garantizara que el Gobierno andaluz iba a resucitar el proyecto de conectar Jaén con Motril por tren pasando por la capital granadina. Pero en 2011, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a dejar fuera a Motril en el mapa del Corredor Mediterráneo que envió a Bruselas parara su aprobación y financiación. En febrero de 2012 llegó la popular Ana Pastor a Fomento e hizo una nueva propuesta a Europa incluyendo en el PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda) 2012-2024 la línea del litoral y la del interior de Granada en el Corredor Mediterráneo y el eje Guadix-Baza-Lorca. Incluso dibujó el ramal Granada-Motril que sigue en suspenso mientras que la conexión por Guadix recibió hace unos meses luz verde por parte de Fomento. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Francisco Álvarez de la Chica, apuntó que "desgraciadamente" no hubo tren en el siglo XIX, el siglo XX pasó sin quedar ni un vestigio del paso de los vagones por la Costa Tropical y el siglo XXI "no puede ser el tercer siglo en el que el litoral y el Puerto queden ajenos a la conexión ferroviaria". Tras incidir en la necesidad de contar con este proyecto, Álvarez de la Chica pidió a todas las instituciones, organizaciones sociales y partidos políticos que trabajen en la misma dirección.

En esa línea, la alcaldesa de Motril, Flor Almón, recordó que el Ayuntamiento llevará hoy a pleno una declaración institucional respecto a este asunto. "Vamos a impulsarla para que vayan a más instituciones como la Mancomunidad de Municipios, la Diputación o la Junta", indicó la regidora, que consideró "absolutamente necesario" el Corredor para "desarrollar definitivamente toda nuestra potencialidad logística y capacidad económica". Los plazos y las ayudas europeas se van agotando para una ciudad que no exige la reconexión ferroviaria como Granada, porque nunca vio pasar un tren en su historia.