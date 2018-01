Covirán se hace fuerte en Cataluña con la compra del grupo Dusa

Covirán se había fijado un claro objetivo para 2017 que ni siquiera la más grave crisis política de la democracia ha podido impedir: consolidar su posición en Cataluña. Mientras que el tejido empresarial catalán ha sufrido una 'fuga' sin precedentes, que afecta ya a más de 3.000 compañías, Covirán ha cerrado la compra del grupo Detallistas Unidos (Dusa), una operación que le permitirá triplicar su presencia en la comunidad.

Según confirmó ayer la empresa, desde finales de año "se está procediendo a la integración de la central de compras catalana Dusa" tras la adquisición de su capital social por parte de Covirán. En este momento, "sus detallistas están siendo incorporados" al grupo cooperativo granadino.

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, el grupo Dusa cuenta con 94 supermercados, así que la operación supondrá todo un salto cuantitativo para Covirán. La compañía de origen granadino cuenta en la actualidad con 39 supermercados en Cataluña, localizados principalmente en las provincias de Barcelona y Tarragona, con lo que la integración del grupo catalán le permitiría superar los 130 establecimientos. La red de supermercados independientes de Dusa, cuyo domicilio fiscal se encuentra en Barberá del Vallés, está centrada principalmente en Barcelona.

El crecimiento de la red de Covirán en Cataluña con esta operación dependerá de la decisión que tomen los propietarios de los establecimientos integrados en Dusa. Fuentes del sector de la distribución alimentaria confirmaron al diario económico Expansión que la gran mayoría de los supermercados optará por la adhesión como socios al grupo granadino.

La operación que acaba de cerrar Covirán no es solo importante por el crecimiento orgánico en número de socios, supermercados y superficie comercial, sino también por lo que puede significar para el futuro de la cooperativa granadina en Cataluña. El presidente de Covirán, Luis Osuna, anunció durante la última presentación de resultados de la empresa, en marzo de 2017, la intención del grupo de abrir una plataforma logística en Cataluña durante el segundo semestre del año. La adquisición de Dusa cubre de sobra la necesidad de Covirán de contar con una red de distribución en la comunidad, ya que el grupo catalán recién adquirido cuenta con un almacén logístico de 6.000 metros cuadrados en Barcelona.

En su momento, el presidente de Covirán apuntó que tener una plataforma en Cataluña no solo serviría para ampliar la presencia de la cooperativa en la comunidad, sino también para hacerse fuerte en dos mercados muy importantes a lo largo de 2018 y 2019: la Comunidad Valenciana y Baleares. Al cierre de 2016 -los datos de 2017 no se darán a conocer hasta febrero, cuando se presentará el balance del ejercicio y las consecuencias del proceso de integración-, Covirán contaba con 41 supermercados en la Comunidad Valenciana, pero no tenía presencia ninguna en Baleares.

La empresa granadina cuenta con más de 2.775 socios detallistas y 3.330 supermercados, ocupando la segunda posición en el ranking nacional por número de establecimientos.