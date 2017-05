El Partido Popular de Granada ha culminado un proceso interno en el que sus afiliados han decidido la nueva estructura de dirección que representa a más de 25.000 militantes y miles de simpatizantes de toda la provincia. Tengo el inmenso honor de haber sido reelegido por la mayoría de mis compañeros para seguir al frente del PP de Granada pero también he recibido un encargo repleto de responsabilidad: contribuir a recuperar el gobierno de las instituciones que, bajo la tutela del socialismo, están castigando con sus políticas sectarias y discriminatorias a todos los granadinos.

Parece lógico reconocer que han sido unos meses complejos para nuestro partido, sobre todo cuando de forma deliberada se ha tratado de derivar la normalidad de un proceso interno a una cuestión personal. Nunca he perdido la perspectiva de que mi adversario político es el socialismo y lamento que hubiera personas que no lo entendiesen de esta forma. El PP de Granada ha sabido responder con normalidad, sin estridencias, y ha apostado por un proyecto donde los éxitos electorales suponían nuestro mejor aval y, al mismo tiempo, el mejor estímulo de cara al futuro. Ahí es donde me van a encontrar los afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Granada.

Estaremos al lado de cualquier demanda justa y seria; la sociedad muestra cierto hartazgo

Centrados en esta nueva etapa, nos toca ahora fijar la hoja de ruta que permita seguir trabajando en beneficio del desarrollo de esta provincia. Seremos realistas e inconformistas; apoyaremos las mejores decisiones para Granada y defenderemos las que permitan que avancemos en objetivos comunes. En la última semana, como no podía ser de otra forma, hemos apoyado activamente el clamor social que pide la permanencia en Granada de las salas del TSJA. Creemos en Granada, como significaba el lema del congreso provincial celebrado el pasado domingo, y por ese motivo hemos estado y estaremos al lado de cualquier demanda justa y seria, con plena conciencia de que la sociedad está dando muestras más que sobradas de cierto hartazgo con respecto a determinadas decisiones. Así lo percibe un partido como el nuestro, cercano a los problemas y decidido a mediar ante quien sea para resolverlos.

Seguimos trabajando por Granada, pero también por Andalucía y España. Los municipios necesitan recuperar el apoyo que les confería una institución como la Diputación de Granada, reconvertida en el emblema que ejemplifica las peores prácticas socialistas, con una inversión pública paralizada, las ayudas económicas dirigidas en función del signo político gobernante y con la mayoría de los procesos selectivos bajo permanente sospecha. Al igual ocurre en el Ayuntamiento de Granada, donde mi partido mantiene el compromiso firme de recuperar la Alcaldía antes de las elecciones municipales para acabar con una parálisis que, salvo por la extensa galería fotográfica de su alcalde, está condenando a la capital al ostracismo y haciendo de la improvisación el principal eje de su política.

Articular un desarrollo global de la provincia requiere igualmente de una administración autonómica seria, eficaz y limpia, que garantice los servicios sociales, una sanidad de calidad, sin experimentos ni tomaduras de pelo y una educación pública que respete la igualdad de oportunidades de los andaluces. Nuestra alternativa y la única garantía de futuro pasa por Juanma Moreno. En esa tarea el PP de Granada pondrá todo su empeño para que sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía.

Pese a estos lastres del socialismo que impiden un avance real de nuestra provincia, la familia popular de Granada se siente profundamente agradecida con el interés que el Gobierno central ha demostrado con la provincia bajo la tutela de Mariano Rajoy. La inminente conexión con Madrid por AVE, el avance en el proyecto de la Presa de Rules o la ejecución de las obras de la Segunda Circunvalación, entre otros muchos proyectos, serán posibles gracias al compromiso de un Ejecutivo que ha situado en los últimos años a esta provincia como referente en inversión pública, beneficiándose además de la reducción en las tasas de desempleo gracias a unas políticas coherentes y centradas en fomentar el desarrollo.

El Partido Popular en Granada continúa su trabajo con el mismo espíritu que lo ha llevado a alcanzar éxitos electorales que sin duda han repercutido en la ciudadanía de forma muy positiva. Esfuerzo, unidad y dedicación siempre con el objetivo de mejorar nuestra tierra, sin personalismos y bajo un proyecto común. Porque creemos en Granada y creemos en el Partido Popular.