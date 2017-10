Críticas a un plan que pone a los granadinos a 'rescatar' la ciudad

La fórmula para desatascar las arcas municipales está llena de "peros". A ningún partido le gusta el Plan de Ajuste ni tampoco las Ordenanzas Fiscales. Lo curioso es que el propio concejal de Economía, Baldomero Oliver, también reconoce que no es de su agrado. ¿Pero qué esperaba la oposición de un documento que obligaba a ajustar las cuentas?", se pregunta el concejal para lo que ellos, por supuesto, tienen decenas de respuestas...

El grupo municipal popular reconoció ayer que su abstención está marcada por la situación "crítica" del Ayuntamiento y para garantizar las nóminas de los trabajadores y la prestación de servicios. En este sentido, los populares Juan Antonio Fuentes y Francisco Ledesma negaron ayer que exista un "pacto" oculto con el PSOE tal y como denunció el portavoz de IU, Francisco Puentedura, esta semana. "Aquí el único pacto oculto es el de Susana Díaz con Juan Marín para mantener a Cuenca", incidió el coordinador del PP, Juan Antonio Fuentes, que anunció que presentarán alegaciones para impedir la subida de impuestos. "Mientras el gobierno local, que no tiene política económica, quiere beneficiar con bonificaciones a administraciones amigas", detalló el concejal Francisco Ledesma refiriéndose a la posibilidad de bonificar en un 80% el IBI a instituciones culturales como el Parque de las Ciencias.

El voto negativo de C's, Vamos Granada e IU ha sorprendido a los populares. Según manifestaron, no se entiende que los tres partidos que auparon al socialista Paco Cuenca a la Alcaldía "solo para dejar fuera al PP" ahora "le nieguen la mayor y demuestren con su falta de responsabilidad que no les importa la situación de la ciudad ni de los granadinos".

Sobre esta cuestión, matizaron que la abstención no significa que apoyen la política económica del PSOE. De hecho, tienen previsto presentar alegaciones contra el incremento del 4% del IBI, la desaparición de la bonificación de bancaria y que sí haya para el Parque de las Ciencias. "Esa bonificación pretende ser una forma de compensar al Parque de las Ciencias por el dinero que adeuda a la capital que puede impedir que Granada ingrese 218.000 euros al año".

El portavoz de C's, Manuel Olivares, tampoco ve con buenos ojos esta medida. No se explica que se grave a los vecinos y se compense al Parque de las Ciencias. "El PSOE pretende ajustar a la ciudad pero no al Ayuntamiento", destacó Olivares, que consideró que faltan medidas para acabar con los problemas estructurales mientras el IBI sube. Asimismo, solicitó más explicaciones de las medidas: "Falta mucha información porque se adoptan medidas pero no aparece un anexo explicativo de en qué afectan".

Desde Vamos Granada, Marta Gutiérrez, afirmó que no apoyarán ni el Plan de Ajuste ni las Ordenanzas. No obstante, van a abrir un proceso de votación entre sus integrantes para tomar la decisión final. "Se sube el IBI sin plantear alternativas ni para evitar la subida ni para hacerla progresiva y tampoco garantiza la sostenibilidad", lamentó la concejal. En este sentido, recordó que el PSOE no ha aceptado ni una sola medida propuesta por Vamos Granada como la gestión directa de los servicios públicos o la tasa turística.

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, aseguró que también votarán en contra. "Hacen pagar a los granadinos una gestión económica ineficiente", criticó el portavoz tras reprochar que la progresividad fiscal vendida por el PSOE es inexistente. En cuanto a la abstención del PP que podría dar luz verde a la aprobación, el portavoz destacó que los populares "se han convertido en los defensores de la posición del PSOE que ha optado por el camino de recortar cuando el Ayuntamiento va a tener los mismos problemas estructurales en 2022 que antes de la aprobación del Plan de Ajuste.