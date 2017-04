El mapa de las Cruces y las barras sigue 'vacío' a una semana de la celebración

El mapa de las Cruces de Mayo que cada año adornan la ciudad permanece vacío a una semana de la celebración. Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento todavía no ha concedido las licencias para montar las cruces de 2017 lo que ha despertado ciertos temores entre los colectivos y asociaciones que han presentado la documentación para participar en esta festividad. Consideran que deberían conocer con una mayor antelación si tienen licencia para hacer o no las inversiones necesarias, por ejemplo, en cuestiones de decorado o floristería para el montaje de las Cruces en esta tradicional celebración granadina.

Está previsto que mañana el alcalde, Paco Cuenca, dé una rueda de prensa para presentar distintas actividades así como el cartel de la festividad. Los mismos organizadores esperan que al menos, ese día, ya puedan conocer si tienen la autorización pertinente para embellecer las calles de Granada el próximo 3 de mayo.

Este año la tradición ha recuperado parte de su esencia. El equipo de gobierno socialista decidió devolver las barras a una fiesta que los granadinos siempre habían disfrutado en las calles, con amigos y familiares en una jornada marcada por el baile y la música. Sin embargo, el desmadre del botellón a lo largo de toda la ciudad provocó años atrás la denominada "ley seca" que se ha mantenido durante los últimos diez años. Esto causó una caída significativa del número de cruces que se instalaban, cifra que se ha ido recuperando paulatinamente.

En esta ocasión, los granadinos y visitantes podrán disfrutar de la fiesta de las Cruces el 3 de mayo en horario de 12:00 a 22:00. Según la nueva normativa que regula la celebración el desmontaje de las barras y demás material de hostelería deberá estar finalizado a las 00:00. El resto del material antes de las 4:00 horas del día 4 de mayo debiendo quedar la vía pública limpia y en perfecto estado. En total, el Ayuntamiento ha recibido 75 peticiones de cruces y 10 para la instalación de barras.

La música que acompañe deberá ser tradicional andaluza, con especial atención a la granadina, reja, vito, etc. Las barras que tengan música no podrán superar los 70 decibelios y deberán cortar a las 22:00. Cabe resaltar que el montaje de esta barra tendrá un coste para asociaciones no lucrativas de cien euros y para particulares de casi 900.

La vigilancia policial será clave en esta ocasión. El pasado año, en pleno cambio de gobierno tras el estallido de la operación Nazarí -el alcalde de Granada Paco Cuenca tomó posesión de su cargo el 5 de mayo- se celebró un botellón en Plaza Larga que disparó todas las alarmas y devolvió la imagen de la Granada de antaño donde el alcohol era la única fórmula de diversión entre los jóvenes. Tiempo atrás, el equipo de gobierno de Torres Hurtado ya había intentado casi de todo para frenar el botellón algo que, finalmente, consiguió con distintos decretos y medidas que acabaron con el consumo de alcohol tanto en el centro como en el propio botellódromo. En 2008, de hecho, la capital llegó a blindar este polémico recinto para evitar el incumplimiento de esta ley seca.

Este año, en otras ciudades como Córdoba, el Ayuntamiento le ha declarado la guerra al botellón y ha anunciado sanciones de hasta 600 euros por beber en la calle. La Guardia Civil tiene previsto realizar más de 3.000 controles en la calle para velar por la seguridad de la fiesta. Habrá que ver qué medidas ha preparado el Ayuntamiento de Granada para ejercer este control sobre los participantes. El botellón no debe estropear bajo ningún concepto la vuelta de las barras y la música, esencia de esta tradición perdida por el descontrol de unos cuantos.