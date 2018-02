Cs bloquea con el PSOE la iniciativa para 'fiscalizar' la desfusión

La puesta en marcha de los dos hospitales completos en la capital no será fiscalizada por el Tribuna de Cuentas. Según detalló ayer Podemos Andalucía a través de una nota Ciudadanos ha hecho bloque con el Partido Socialista "para impedir" que se analicen minuciosamente las cuentas a pesar de "que el proceso ha estado plagado de polémicas".

Según indicó el partido, el Parlamento Andaluz tenía previsto tramitar ayer una iniciativa fiscalizadora propuesta por Podemos Andalucía y que recogía la reivindicación de la plataforma "Granada por su Salud". Sin embargo "la sorpresa no se ha hecho esperar, el PSOE Andaluz junto a Ciudadanos bloquean la iniciativa".

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga, señaló ayer a la salida del parlamento que "hoy ha ocurrido algo insólito en el Parlamento de Andalucía, llevamos una iniciativa fiscalizadora para que la Cámara de Cuentas entrase a auditar el proceso de fusión hospitalaria en Granada y su reversión porque nos lo pidió como el resto de los partidos la plataforma "Granada por su salud" y lo que ha pasado es que esa iniciativa no ha salido adelante porque PSOE y Ciudadanos han votado en contra".

Según indicó Lizárraga se trata de la primera iniciativa fiscalizadora que se rechaza en toda la legislatura. "Siempre han salido adelante por unanimidad, lo que nos hace pensar que el PSOE se está escudando en la opacidad para que no se sepa que ha pasado realmente con el proceso de fusión en Granada".

La portavoz mostró sus sospechas de que el proceso para revertir la fusión y crear dos hospitales completos no se haya hecho correctamente. "Lo más probable es que las cosas se hayan hecho muy mal que haya habido una gestión lamentable", indicó Lizárraga quien consideró que es lamentable que el PSOE se niegue "a dar transparencia a este proceso, a que conozcamos las recomendaciones por parte de la Cámara de Cuentas; si el proceso se hizo con eficiencia, economía y eficacia". Pero, a su juicio, más lamentable aún es que "Cs siga siendo la muleta de lo viejo; un partido antirregenerador político que esté más interesado en su mantenimiento en el poder". "Lo han dicho muy claro muchas veces, les da igual, no tienen socio preferente, les va bien el PP o el PSOE, pero desde luego lo que no tienen son presencias sociales o éticas", añadió Lizárraga.