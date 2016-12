C's asegura que no contempla aún la moción de censura a Cuenca

El portavoz de Ciudadanos en la provincia de Granada, Luis Salvador, ha asegurado que su formación no contempla una moción de censura contra el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, del PSOE, en cuya investigación judicial "no queda claro si estamos hablando de corrupción política o de un hecho administrativo". En una entrevista con Europa Press, el máximo responsable provincial de C's y diputado en Cortes ha afirmado que su grupo municipal en la capital granadina, del que ha dejado de ser portavoz una vez se ha puesto en marcha la legislatura, está "hablando con todos los grupos políticos y atendiendo al sentido común y a la razón" sin que la moción de censura en el Ayuntamiento de Granada se haya abordado en estas conversaciones.

Sobre la investigación judicial del alcalde, señaló: "nosotros en todos los sitios tenemos una misma vara de medir por mucho que se haya querido cuestionar", y aclaró que en los últimos meses de gobierno local del PP "dimos avisos muy serios a Isabel Nieto", antigua edil de Urbanismo, investigada desde abril de 2016 en la denominada operación Nazarí junto al ex alcalde José Torres Hurtado. En ese momento, Ciudadanos tomó una "decisión drástica" pues no había "otra posibilidad más que sacar a esa persona de la Alcaldía".

Ahora, y en el marco de una investigación sobre la inspección de unos cursos de economía social siendo Cuenca delegado de Economía de la Junta, el actual alcalde está "imputado, ha declarado y lo hemos dicho en todo momento: si se le mantiene como investigado y va a juicio oral y, por tanto, eso continúa, demostrándose entonces que lo que parece que puede ser (un asunto) administrativo no es administrativo, en ese caso nosotros pediremos que se vaya como lo hemos hecho con el anterior". "Pero no porque el límite esté puesto" en la apertura de juicio oral, "el límite sigue estando" en el hecho de "estar imputado", afirmó Salvador, para quien, de haber "sido una imputación muy clara sobre corrupción política, con la simple imputación le hubiéramos pedido que se hubiera ido".

Así las cosas, las conversaciones que se mantienen, desde la "independencia", con el resto de grupos políticos, se están centrando en la "gobernabilidad" y en "que se hagan las cosas que interesan a Granada" dándose desde Ciudadanos "toques serios de atención", por lo que entienden una "gestión personalista" de Francisco Cuenca y el PSOE al frente de la Alcaldía "de espaldas a la realidad electoral" pues "tiene ocho concejales" de un total de 27. "El PSOE está gobernando en clave de mayoría absoluta" en el Ayuntamiento, añadió Luis Salvador, quien subrayó la importancia de "quitar vicios de gobiernos planteados en la mayoría absoluta". Se trata, en opinión de Luis Salvador, de avanzar en una "cultura de multipartidismo" para "gobernar en base al diálogo y no a la imposición que le permiten los reglamentos o las normas" a los gobiernos.

El portavoz de Ciudadanos señaló la gestión del proyecto de capitalidad cultural europea de Granada para 2031, "que excede al propio Ayuntamiento" y aunó en contra del equipo del PSOE recientemente a los grupos municipales de PP, C's e IU, y la negociación de los presupuestos para la que el gobierno local "tiene que presentar un borrador de presupuestos y a partir de ahí debatirlo y buscar el apoyo del resto de los grupos", y "no al contrario".

En esta materia, Salvador se remite a lo que decida su grupo municipal y recuerda que su partido condiciona el apoyo a las ordenanzas fiscales a que "no se suban los impuestos a las clases medias", pues "hay otras medidas para no tener que meter la mano en el bolsillo" a los ciudadanos.

Preguntado sobre si considera que el PSOE finalizará al frente del Ayuntamiento el actual mandato hasta las próximas elecciones municipales, Salvador indicó que "en política, si algo se está demostrando, es que un mes es un mundo" así que "no vamos a anticipar nada, vamos a ir andando". "Tenemos que demostrar que el multipartidismo no trae inestabilidad a las instituciones", aseveró Salvador que, acerca de la situación del PP en el ámbito municipal tras su salida del gobierno local, entiende que "estará haciendo sus lecturas" de cara a sus congresos. "Ellos sabrán en qué han fallado en todo este tiempo" pues "tenían la Alcaldía precisamente porque fueron la lista más votada y llegamos a un acuerdo de gobierno". "Si no hubiese sido por esa otra práctica de entender que en las administraciones todo vale, probablemente ahora seguirían gobernando", dijo.