C's descarta la moción de censura al alcalde hasta conocer la decisión del juez

Ciudadanos no tiene intención de retirar su apoyo al alcalde de Granada, Paco Cuenca. El portavoz de C's, Manuel Olivares, respondió ayer a las críticas del grupo municipal del PP que instó a C's a a retirar su apoyo al primer edil, investigado en una causa judicial cuya "complejidad especial ha sido confirmada por la Audiencia de Sevilla y en la que se investigan supuestos delitos de prevaricación, malversación y usurpación de funciones públicas.

Olivares recordó que, en estos momentos, lo que hace falta es "sentarse a trabajar" por una ciudad que a día de hoy continúa sin un presupuesto sólido ya que no se puede cambiar de alcalde continuamente y dejar de jugar a hacerse la zancadilla. Para C's, no se puede generar una situación de "inestabilidad" constante en el Ayuntamiento sino que "debemos ser serios para salir hacia delante". No obstante, avanzó los cambios llegarán cuando se vea que se está haciendo daño a la ciudad. "Cuando el juez entienda que realmente se trata de corrupción política que tiene que ser en breve -según las últimas declaraciones que tenemos-pediremos la dimisión del alcalde de manera inmediata".

Fue el coordinador del grupo municipal del PP, Juan Manuel Fuentes, quién pidió explicaciones a C's por apoyar al alcalde quién, a ojos de los populares, es bastante posible que "termine sentándose en un banquillo de los acusados". "Fuentes es el menos indicado para enviar este comunicado cuando pesan sobre él unas facturas sin justificar por un valor superior a los 400.000 euros", criticó Olivares quien pidió al PP un ejercicio de memoria. "Somos prudentes igual que lo hicimos en la etapa anterior con el PP".