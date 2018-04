Cs plantea cobrar una tasa a las eléctricas por el uso de la vía pública

Ciudadanos exigió ayer la aplicación urgente de la tasa a eléctricas por el uso del dominio público como medida "efectiva y útil" para generar ingresos sin castigar a impuestos a los granadino. El portavoz del grupo municipal, Manuel Olivares y el concejal Raúl Fernández recordaron que la iniciativa de su grupo fue aprobada en pleno por unanimidad hace más de un año y que ya se está aplicando con éxito en otros municipios como Cúllar Vega, donde va a permitir recaudar 70.000 euros adicionales. "En un Ayuntamiento con una situación económica tan grave como la de Granada, no hacer nada cuesta dinero, el tiempo es dinero", señaló Olivares, quien resaltó que Cs sí que plantea medidas para hacer frente a "una situación de crisis financiera que afecta a los granadinos y al Ayuntamiento pero que parece no suponer ningún tipo de inconveniente para el equipo de gobierno", ya que a sus bolsillos "no les afecta en absoluto".

El concejal Raúl Fernández recordó que su grupo planteó en febrero de 2017 una moción para que el Ayuntamiento gravase a las empresas eléctricas y a las empresas de gas, de agua y de hidrocarburos por el uso que hacen del dominio público que fue aprobada por unanimidad pero nada más se sabe. "El Ayuntamiento debería haber encargado ya la auditoría para cuantificar la tasa que puede reclamar".