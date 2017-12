Cuenca achaca la denuncia de Vamos Granada a los "líos" de la nueva política

La concejal del grupo Vamos Granada en el Ayuntamiento, Marta Gutiérrez, formalizó ayer una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), a quien acusa de prevaricación y malversación de caudales por no expulsar a dos ediles tránsfugas. La denuncia ante la Fiscalía Provincial defiende que el alcalde de Granada ha podido incurrir además en un delito por impedir el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución. En este sentido, el alcalde señaló que el procedimiento para que la concejal de Vamos Granada Pilar Rivas pase al grupo de no adscritos no se ha anulado, "simplemente se ha trasladado al Consejo Consultivo para que determine cómo actuar en este caso y en los que se puedan plantear en el futuro". "Estos líos en los nuevos partidos son novedad y debe establecerse una nueva jurisprudencia para dirimir estos casos", señaló Cuenca.

Marta Gutiérrez, que fue candidata a la Alcaldía por Vamos Granada, resaltó además que por decisión de Rivas y del también concejal Luis De Haro, la agrupación ha dejado de cobrar el dinero asignado a los partidos con representación municipal, lo que ocasiona daños económicos y de representatividad. Apuntó que el Ayuntamiento ha anulado al menos dos transferencias por valor de 20.000 euros, el dinero asignado al partido para un periodo de medio año.