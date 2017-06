Cuenta atrás para el desahucio de una mujer y su hija de 12 años

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ya ha lanzado la orden de desahucio para Natividad Ibáñez el próximo 21 de junio, aunque desde la Delegación de Fomento de la Junta se han intensificado las negociaciones en las últimas horas para llegar a un acuerdo que permita que Natividad y su hija de 12 años no terminen en la calle. Desde Stop Desahucios 15-M exigen el cumplimiento de la promesa dada por la concejala de Derechos Sociales Jemi Sánchez para permitirle habitar en su vivienda con su hija hasta que encuentre una alternativa habitacional. "Es una persona que vive del subsidio social en una vivienda de AVRA, comenzó un proceso por usurpación de vivienda porque el titular era su marido que ya no vive en la vivienda y se la acusa de usurpación", señalan desde la plataforma, que recuerdan un acuerdo previo mediante el cual se contemplaba realizar el desahucio, cambiar la cerradura pero permitir a continuación a Natividad y su hija seguir viviendo en la casa. "Sólo quiero una vivienda, que no me echen a la calle con mi hija de 12 años, sólo vivo del salario social, no tengo familia aquí, quiero que se acabe esta pesadilla aunque lucharé por mi hija y por un techo", señaló ayer Natividad Ibáñez.

Por su parte, el secretario general de Podemos en Granada, Alberto Matarán, denunció la amenaza de desahucio para una persona "víctima de malos tratos, sin recursos y con una hija menor" mientras que AVRA "mantiene una acusación por usurpación a una persona que no tiene donde vivir", señaló Matarán para recordar a continuación que "los servicios sociales tienen la obligación de velar por los menores".