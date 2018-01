Las cartas entre Dalí y Lorca llegarán en febrero como avanzadilla del legado

El Centro Lorca, inaugurado el 29 de julio de 2015, acogerá en las próximas semanas una avanzadilla del legado del poeta que llegará en su totalidad el mes de junio. Después de dos años y media de espera, el edificio de la plaza de la Romanilla vivirá una segunda inauguración con la próxima llegada de documentos como las cartas que se cruzaron Federico García Lorca y Salvador y que integran la muestra Una habitación propia que se inaugurará en el próximo mes de febrero. Las cartas entre el poeta y el artista se completaran con una potente selección de fotografías entre las que destaca una de las más reproducidas entre el genio de Fuente Vaqueros y el de Figueres, cuando visitaron el Parque Güell de Barcelona.

El Centro Lorca también contará en las próximas semanas con una carta trascendental fechada en enero de 1927 y que es de alguna manera el acto fundacional de la Generación del 27, una misiva firmada por el autor de Yerma y otros compañeros como Gerardo Diego o Pedro Salinas en la que se habla de que un grupo de jóvenes poetas está preparando un homenaje con motivo del tercer centenario de la muerte de Góngora.

El Centro Lorca mostrará los bocetos del poeta para la portada de 'Romancero gitano'

Entre la correspondencia que próximamente se empaquetará para que viaje desde la Residencia de Estudiantes de Madrid al Centro Lorca están también las cartas que Lorca fue enviando a sus padres en las que el escritor intenta presentarse como un estudiante aplicado que no ha sucumbido a la tentaciones de la capital. "Mi vida aquí es más higiénica que ahí porque me tengo que levantar temprano a tomar el desayuno (...) En fin, esto es sano. Aquí se estudia y se olvida por completo de Madrid", según escribió en una carta de 1920 que se podrá ver en los próximos días. "Un abrazo incalculable", escribió a su familia en otro telegrama fechado en 1923. Y en otra postal que integra Una habitación propia, el que llegó a ser el editor de Lorca en Losada, Guillermo de Torre, le pregunta si tiene pensado pedir una habitación en la Residencia de Estudiantes porque le gustaría compartir pabellón. En otro telegrama del 18 de marzo de 1922, Luis Buñuel anuncia al poeta granadino: "Tienes kuarto. Te esperamos. Avisa antes. Luis". Otra de las joyas de Una habitación propia son las cartas inéditas que el poeta escribió a su amigo y cómplice Adolfo Salazar, el musicólogo del 27.

Entre los manuscritos que próximamente pondrán rumbo a Granada se encuentra el Poema de mi cuarto de 1920 o una obra de juventud titulada Jehová también de este año. El Centro Lorca también contará con el manuscrito de la obra para títeres de cachiporra La flor amarilla, fechada entre julio y agosto de 1922, además de las distintas pruebas que hizo Lorca para la edición de su Romancero gitano, junto al manuscrito de la Canción del jinete o de la conferencia de Poeta de Nueva York.

Entre el material lorquiano que pondrá fin a los cerca de dos años y medio de 'sequía' en el centro de la Romanilla está el álbum fotográfico de La Barraca, la archiconocida instantánea de Lorca junto a Louis Eaton-Daniel, Juan Centeno, Emilio Prados y Pepín Bello en el cuarto de la Residencia de Estudiantes, la foto de Buñuel disfrazado de Tenorio que dedicó a su amigo granadino, dibujos del poeta como Merienda o San Sebastián o los figurines que realizó Barradas para la obra Maleficios de la mariposa. Y entre los cuadros que próximamente se colgarán en la sala de exposiciones del Centro Lorca están distintos retratos del poeta que hicieron amigos como Moreno Villa, Barradas, Francisco Bores o Manuel Ángeles Ortiz. "Yo es que he nacido artista, como el que nace guapo, como el que nace cojo... Si me devolvéis a Granada, me ahogo", escribió Lorca a sus padres en 1922. Ahora, es su legado el que comienza el camino de vuelta.