Debates, personas e ideas

Conocemos bien la recurrencia del argumento, sobre todo en política, de la necesidad de anteponer las ideas a las personas. Siempre que se avecina un proceso de debate político, del nivel que sea, aparece el latiguillo, "prioricemos las ideas a las personas", "primero las ideas y después las personas", por cierto, un recurso más bien fácil para eludir otros debates, un mecanismo de defensa o autodefensa cada vez menos original y, sobre todo, una cierta falsedad en sí misma, como lo acredita, sobradamente, la experiencia.

El mecanismo, veamos, suele ser simple. A continuación de pronunciar el 'mantra' o frase mágica, y sin aportar ninguna idea, nos situamos en el debate de las personas y sus circunstancias, sus posibles proyecciones, sus capacidades contrastadas o por contrastar, sus potencialidades y fortalezas, sus compatibilidades o incompatibilidades, sus apoyos, reales o aparentes, su pasado, presente y futuro, su disponibilidad para acceder a según qué cargo en según qué circunstancias o bajo según qué condiciones, etc. La persona sobre quien se habla o cualquier interlocutor aparecen en los medios de comunicación, en las redes sociales y en actos y reuniones diversas, señalando que, por supuesto, primero las ideas (sin aportar, de nuevo, ninguna) y después, sólo después, las personas. Pero en dichas apariciones y manifestaciones sólo se habla de ellas mismas y de otras personas, complementarias u opuestas, nuevamente acompañadas de todas sus circunstancias.

Es importante que los políticos se preocupen de la ciudadanía y no de ellos mismos

En todo este proceso, de manera generalizada, se suele olvidar lo principal. Y es que las ideas existen, de hecho, es lo que da soporte a un proyecto político, el que sea. Muy mal nos iría si no fuese así. Cierto es que las ideas hay que actualizarlas, contextualizarlas y adecuarlas a la realidad, pero no hay que estar siempre inventando ni generando ideas, como si fuera obligatorio. La verdad es que en todo proyecto colectivo siempre existen las ideas y están vivas, si acaso conviene debatir sobre si interesa colectivamente abandonar alguna e incorporar otra.

Pero no cada año, ni cada vez que surja un problema o controversia. El debate político es más serio, no es ni debe ser una subasta de sugerencias ni de ocurrencias. Las ideas no pueden ni deben aparecer a los ojos de la ciudadanía, como algo tan volátil, tan poco permanente, tan aparentemente fugaz y cambiante.

Las personas, y sus circunstancias, son quienes aportan soporte y credibilidad a las ideas, que se suponen compartidas por un conjunto, pues sin ellas no existiría dicho conjunto. Son las personas quienes han de esbozar y proponer ideas y contrastarlas democráticamente. Son las personas quienes aportan a las ideas (universales, globales, mayoritarias...) credibilidad; quienes las hacen aparecer ante la ciudadanía como realidades tangibles y susceptibles de alcanzarse o como algo manido, incluso manoseado, o una eterna promesa.

No conviene que deformemos la realidad hasta tales extremos, pues todo tiene un límite, empezando por las inteligencias, individual y colectiva. Los debates políticos se sustancian en torno a ideas y propuestas, desde luego. Pero quienes sustancian éstas, son personas con su trayectoria, con su manera de expresarlas y defenderlas, con su credibilidad o falta de ella. Personas avaladas por las ideas que defendieron y la manera de llevarlas a cabo. Avaladas o no, por la aplicación práctica y cotidiana que hicieron de las ideas en el contexto en que las desarrollaron.

Dicho todo lo anterior, me atrevo a asegurar que lo que fundamentalmente está en crisis o desafección hoy, en la política española y europea, no son las ideas, precisamente, por muy en crisis que puedan estar. Está, y mucho, en discusión quienes las representan mejor y de forma más creíble. Me parece que, hoy en día, son las personas y las organizaciones que las encuadran, quienes despiertan recelos y desconfianzas. O quienes despiertan adhesiones y apoyos. Quienes provocan sentimientos en la ciudadanía. No las ideas sobre las que se asientan las citadas organizaciones.

De modo, que es muy conveniente que seamos capaces de abordar los debates correctamente, sin frases hechas y cara a cara. En cualquier debate público, quien tenga ideas definidoras de algún concepto novedoso, de algún aspecto no contemplado con anterioridad, o simplemente de algún matiz que complemente alguna idea central, pues que lo manifieste y lo defienda con claridad. Y que se exponga al juicio social y ciudadano sobre si es la persona más indicada para sustentar aquella idea.

En política, lo importante suele ser lo que le parece importante a la gente. Y hoy la gran mayoría de la gente, para quien no se ponga anteojos u orejeras, considera importante que las personas que se dedican a la política se preocupen de la ciudadanía y no de ellas mismas. Considera importante confiar en quienes le representan. Considera importante que se cumpla con la palabra dada, que no se defrauden expectativas en aras a supuestos intereses superiores que nunca se explican y menos se entienden, seguramente por ser inexplicables. La gran mayoría de la gente considera importante la relación de confianza con sus representantes. Quiere que éstos y éstas sean gente con trayectoria, con convicciones y con autonomía de pensamiento y de acción. Cuestiones todas ellas en las que priman las personas sobre las ideas. Conviene no olvidarlo.