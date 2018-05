El Defensor Universitario no actuó en las novatadas porque "no hubo queja"

El anterior defensor Universitario de la Universidad de Granada, Enrique Hita, reconoce que fue conocedor de los casos de "vejaciones" que ocurrieron en el Colegio Mayor Loyola de Granada y que ahora se han hecho públicos gracias al relato de uno de los antiguos colegiales en redes sociales. Hita señaló que "si lo que contaron es cierto, aquello era de juzgado de guardia", pero pese a la gravedad de los hechos que llegaron a los oídos del defensor, no se hizo nada. "Solicité que pusieran una queja", recordó Hita. Uno de los colegiales que sufría las novatadas se mostró dispuesto a presentar formalmente esa queja, "pero el día que debía hacerlo, no se presentó". "Yo me indigné muchísimo", reconoce Hita, que indica que trató el asunto con la Inspección de Servicios de la Universidad de Granada y que el expediente con las actuaciones que hizo entonces -entre los años 2012 y 2014- todavía "debe estar en la carpeta". Sobre la actuación de la Inspección señala que "no sé lo que pudo pasar porque se cerró el colegio". La decisión de la Compañía de Jesús, titular de la residencia, se comunicó en marzo de 2014 y se materializó de forma definitiva en julio de ese mismo año.

Hita afirma que "no pude actuar porque no había una queja", y no hubo quejas, según el anterior defensor, muy probablemente por el miedo que los colegiales sentían a ser víctimas de las represalias. El que fuera director del Loyola en su última etapa, Francisco Rodríguez, indicó que se mantuvieron varios encuentros - "dos o tres"- con el Defensor para tratar el asunto de las novatadas cuando se convirtieron en un problema de convivencia.

"Sufrieron verdaderas barbaridades", recuerda Hita de lo que llegó a su despacho. "Fue lamentable". Sobre su actuación, califica de "desgracia que no interpusieran una queja" para poder actuar. "Tristemente no pude intervenir".

Aquellos hechos constituyen el relato de un antiguo colegial y alumno de la Universidad de Granada, Ignacio Martínez, que explica que sufrió acoso o bullying entre los años 2012 y 2014. Tras publicar un hilo con las vejaciones sufridas, la UGR confirmó que se ha puesto en contacto con el denunciante para esclarecer los hechos. En este sentido, desde la Universidad se anunció que "investigaremos este caso", aunque no han trascendido las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento. "Sería una satisfacción si este caso se reabre", indica Hita sobre la posibilidad de que se actúe ahora sobre los responsables de las novatadas. Martínez indicó a este periódico que "de los que entraron conmigo" en el Colegio Mayor en 2012 algunos "seguro que seguirán" en las aulas de la UGR. Además, indicó que "estoy intentando contactar con algunos de los novatos de aquel entonces con tal de conseguir más testimonios" de los actos vandálicos".

Hita aseguró que existen "herramientas" para atajar estas situaciones, pero que su actuación, en su momento, se vio frustrada por la ausencia de quejas y, posteriormente, por el cierre del colegio.