Democratizar la alta cosmética, un reto cumplido

Recurrir a la cosmética para mejorar el estado de la piel e intentar poner freno a algo inevitable, el paso del tiempo, es un recurso a la orden del día. Las compañías no dejan de inventar fórmulas que se nos prometen como el elixir de la eterna juventud y la proliferación de productos no cesa ante una demanda cada vez más creciente. Pero no todos los productos están al alcance del gran público. Hasta ahora muchas de las fórmulas se reservaban a centros profesionales, cabinas de estética o alta perfumería. Lo dicho, hasta ahora.

Amifar y Star Healthcare se han propuesto un objetivo: democratizar la alta cosmética. Como ya hizo Amancio Ortega con Inditex y Zara, llevando al público general la moda y los diseños de las pasarelas, este grupo está haciendo lo mismo con la cosmética. Y lo ha conseguido, desde Granada.

La historia es reciente y comenzó en 2015, cuando los laboratorios farmacéuticos Amifar compraron la granadina Alain Ganancia, una empresa con 40 años de experiencia en el sector que llevaba desde 2013 en concurso de acreedores. En 2015 la compra Amifar y se convierte en Alain Cosmetics. Desde entonces, la estrategia de la empresa no ha hecho más que crecer, lo que ha dado un impulso a la compañía creando marcas nuevas como Bimaio, que nació este año con una amplia gama de productos y que ahora están publicitando.

Así, el grupo cuenta con varias marcas: Alain, que se sigue vendiendo en centros de estética; Bimaio, que se comercializa en farmacias; Bella Care, en perfumerías y Amifar, con una línea de productos de farmacia. En total, más de 120 fórmulas distintas de productos faciales y corporales. "Queremos ofrecer la alta cosmética a precios asequibles", explica Celia Polo, la responsable de Marketing y Diseño Gráfico. Y para eso no se escatima en nada. En sus laboratorios de desarrollo I+D utilizan los 'ingredientes' de última generación para la 'receta' final que compone el producto: células madre, ácido hialurónico, factores de crecimiento...

Y a este impulso interno se suma que desde el año pasado el grupo esté fabricando en su planta de Granada para Star Healthcare, propietaria de la marca Sisbela, la crema facial que le comercializa en exclusiva a Mercadona y que ha conseguido romper stock -algo que van a solucionar este mismo mes- con un reclamo: un producto de 80 euros a 5. El mismo, con la misma 'receta'. Se trataba de una fórmula que tenía Alain y que de esta forma multiplica su negocio.

Con esto, han tenido un crecimiento exponencial en los últimos dos años pasando de 4 a 90 trabajadores, la mayoría de Granada, en su planta del Polígono de Asegra. La facturación se ha multiplicado por diez en el último año. Todo un "milagro emprendedor". De hecho, según confirmó el director general de Star Healthcare, ampliarán las instalaciones con una nueva nave para elevar la fabricación y adelantó a este periódico que también se va a lanzar un contorno de ojos, con la misma filosofía, alta cosmética a precio asequible. Además, siguen con su presencia en farmacias con sus otras marcas y ya están en más de 400. Así que aunque nadie nos vaya a devolver la juventud, si que hay quien trabaja para ayudarnos a mantener su esencia.