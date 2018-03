Denuncian el cobro de 'tasazos' por el alquiler de los palacios para bodas

Las parejas que contrataron la celebración de su boda instalaciones municipales en el primer semestre de 2016 para casarse durante 2017 están indignadas. A pesar de que el pasado mes de noviembre el Pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó una moción para que la subida de la tasa no se aplicara con carácter retroactivo, en las últimas semanas han empezado a recibir los encarecidos recibos que en algunos casos suponen hasta 2.000 euros por encima de lo previsto.

Así lo relató esta semana Elena Godoy, una de las afectadas por lo que ella ha calificado de "atraco por parte del Ayuntamiento". Según indicó, tras la denuncia de las parejas afectadas por el incremento de la tasa el Ayuntamiento decidió elaborar un decreto para evitar el cobro derivado de la subida de Tasas a aquellas personas con reserva y pago del espacio en 2016 para llevar a cabo la celebración en 2017. La concejal de Cultura, María de Leyva, llegó a afirmar "que las parejas podían quedarse tranquilas porque no se les iba a cobrar". No obstante, tras las quejas de los afectados la portavoz del PP, Rocío Díaz y el portavoz de IU, Francisco Puentedura, llevaron al pleno de noviembre una moción para debatir el asunto. Finalmente, ésta se aprobó con unanimidad.

El problema es que el pasado viernes Godoy recibió un mensaje del Ayuntamiento que decía que su recurso estaba resuelto. Cuando lo recogió en el complejo administrativo de Mondragones comprobó que de forma negativa y "actuando de forma contraria a lo acordado en el Pleno".

Su caso particular aumenta la cifra en nada menos que 2.000 euros. Es la cantidad que ha aumentado su recibo tras la decisión del Ayuntamiento de segregar el Carmen de los Mártires, donde ella celebró su ceremonia, en partes incrementando el precio de la explanada en esa cantidad. "En 2016 se contrató este espacio de forma conjunta y en 2017 se alquila de forma separada", afirmó Godoy quien aseguró que "esto no es una subida de tasas si no un aumento encubierto de ingresos para el Ayuntamiento en prejuicio absoluto de los ciudadanos con un cambio literal de la solicitud de reserva".

Esta mujer no es la única afectada. En foros dentro de páginas como bodas.net varias personas han relatado su conflicto con el Ayuntamiento por el pago de estas encarecidas tasas a pesar de la existencia de la moción que iba a revertir el cobro. Algunas de las usuarias que han contado su experiencia tras contratar la boda en el Carmen de los Mártires han planteado, incluso, constituirse como plataforma de afectadas para ir en contra "todas juntas" del Ayuntamiento. "La unión hace la fuerza. Y si reclamamos todos será más fácil conseguir nuestro objetivo".

El concejal popular Francisco Ledesma ha lanzado una pregunta para respuesta por escrito al pleno de este mes relativa a la tasa de ocupación de palacios. En noviembre el PP presentó una moción en la que denunció que sean solo los que alquilan los palacios quienes sufran este incremento del coste que, por ejemplo, no repercute a los servicios de hostelería que allí se ofertan. Y, más concretamente, criticó que las parejas que pagaron en el primer semestre de 2016 hayan tenido que asumir los 2.000 euros extra que vale la explanada del Carmen de los Mártires que, con anterioridad no tenía un coste. La moción, que fue aprobada por unanimidad, acordó que se presente una modificación de la ordenanza para la corrección del agravio que afecta a estas familias para dar respuesta a los afectados por el uso de la explanada. También que se adopten por vía de urgencia los procedimientos administrativos legales y oportunos para la modificación de la Ordenanza.

Según explica la afectada, Elena Godoy en torno a una veintena de parejas mantienen conversaciones diarias vía Whatsapp para buscar una solución que por el momento no creen que exista.