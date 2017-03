Denuncian "presiones y coacción" por parte del Jefe de la Policía Local

El Subinspector Nicolás Gallardo Espígares ha denunciado ante el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) "presiones y coacciones" por parte del Superintendente Jefe, José Antonio Moreno, para aceptar una serie de cambios que, según el denunciante, "limitan los derechos reconocidos en el Convenio y en el Reglamento Interno del Cuerpo".

Según expone el Subinspector en el escrito, en una reunión mantenida entre varios agentes de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno informó de los futuros cambios que pretendía llevar a cabo en la escala ejecutiva.

Tal y como relata Gallardo, en ese encuentro no se informó de las condiciones de ese compromiso, quedando en organizar otra reunión que no se llevó a cabo. Sin embargo, el pasado 22 de febrero asistió a un encuentro con Moreno, en el que se le informó sobre los términos de ese compromiso, escrito en un documento del que no podría obtener copia.

Ante la falta de acuerdo y ante la "imposibilidad de negocio" de las condiciones, Gallardo se negó a firmar, ofreciendo otras alternativas al respecto, que Moreno accedió a estudiar. Al día siguiente, volvieron a reunirse, en presencia de otros agentes, y fue entonces cuando, según expone el Subinspector, llegaron las "presiones".

En este encuentro, Moreno habría intentado coaccionar a los agentes, ante la amenaza de que si no firmaban, "a partir del mes que viene irá al turno 4". Tras la doble negativa, el 2 de marzo se publicaron los nuevos turnos, habiéndose modificado el de Gallardo. Por este motivo, el Subinspector ha emitido este escrito para denunciar tal situación.