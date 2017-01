Denuncian el trasladodel área de Igualdad a un local "inseguro"

El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada criticó ayer la decisión del gobierno socialista de trasladar el Servicio de Igualdad de Oportunidades, que presta una atención integral a víctimas de violencia de género, desde el complejo administrativo de Los Mondragones a la calle Horno San Matías, lo que implica a su vez trasladar a los psicólogos y trabajadores sociales que desarrollan su labor en ese campo.

El concejal Fernando Egea consideró que el cambio no es positivo porque, entre otras cosas, el servicio debería reunir "unos requisitos de fácil acceso para las usuarias y contar con despachos que permitan la privacidad en la atención a éstas". Eso no ocurre en el nuevo emplazamiento, enclavado "en una zona de difícil acceso y con calles estrechas y poco transitadas donde apenas pueden llegar los coches. No es el lugar idóneo porque no se puede garantizar la seguridad de las mujeres que acudan allí en caso de un posible incidente".

Además, el edil entiende que el traslado conllevaría un gasto para las arcas públicas, ya que habría que acondicionar el inmueble con la construcción de nuevos despachos con dispositivos especiales para respetar la intimidad de las mujeres y niños. "Todo eso es innecesario", recalcó Egea. No sólo porque ese servicio ya existe en Mondragones, sino porque muy cerca de donde va a ubicarse, concretamente en la calle Palacios, están los servicios sociales del distrito Centro, que disponen de instalaciones para atención a la mujer.

"Lo que pretenden hacer es incongruente, no hay necesidad de ningún tipo de cambio", indicó.