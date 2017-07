Descienden las empresas en concurso pero siguen 'condenadas' a desaparecer

Como una especie de termómetro de la economía provincial, el Juzgado de lo Mercantil de Granada está registrando valores que reflejan una cierta recuperación. El número de empresas que presentan concurso de acreedores ha bajado casi un 40% respecto a 2012, aunque aún está muy lejos de las pírricas cifras del año 2007 -antes del inicio de la crisis-, cuando apenas había sociedades en esta situación. A pesar de la tendencia positiva, el principal problema es que este proceso del concurso sigue sin servir para reflotar las empresas, si no que continúa siendo el camino hacia su desaparición.

En el año 2016 se inició la liquidación de 63 sociedades en la provincia. Por el contrario, solo 4 empresas entraron en la fase de convenio. Esto es un acuerdo entre el concursado y sus acreedores para una reducción y aplazamiento de las deudas. Pero ni siquiera eso significa que esos convenios finalmente se cumplan, pues las sociedades que entran en esa etapa suelen finalmente incumplir sus compromisos y acabar en liquidación como las demás.

El juez titular del Mercantil 1 de Granada, Rafael Leonés Valverde, explicó a este periódico que desde que él ocupa esta plaza (2012) solo ha visto un caso en el que se cumpla con ese convenio y que se termine el concurso. Fue el del Granada Club de Fútbol. "Todos los demás ahora están en fase de cumplimiento o incumplieron y fueron a liquidación". Aquel proceso de la sociedad que gestiona el equipo deportivo local comenzó en 2009 y ha terminado formalmente hace solo unos meses, en diciembre de 2016, cuando el Juzgado pudo comprobar que se habían satisfecho todos los créditos pendientes hasta la fecha en la que se inició el procedimiento en el Juzgado.

Aquel convenio alcanzado por el club granadino con sus acreedores, que incluyó una importante rebaja (un 50%) y una espera de 5 años, se ha ido saldando a la vez que la sociedad deportiva continuaba con su actividad normal durante estos años. "En este caso han ayudado los éxitos deportivos posteriores y los ingresos que llegaron como consecuencia", explicó el magistrado.

Este cumplimiento de un convenio con sus acreedores y continuidad empresarial podría tener en breve, a juicio del titular del Mercantil, otro exponente en la constructora Garasa, que inició el concurso de acreedores en 2009 -en plena crisis de la construcción- y que actualmente está en fase de convenio.

"Está todavía cumpliendo y le falta muy poco para terminar. Tiene muchos acreedores, nunca se sabe, pero tiene grandes visos de prosperar", explicó el juez Leonés Valverde. En 2009, Garasa Esñeco arrastraba grandes deudas que según sus responsables estaban vinculadas en gran medida al retraso de los cobros que tenía pendientes con las Administraciones públicas, para las que había trabajado principalmente. Después de varios intentos de refinanciación con los bancos, la sociedad presentó una propuesta en el Juzgado con la intención de seguir en activo. Y durante estos años ha seguido trabajando, de modo que si en breve termina de cumplir el convenio de pagos acordado con sus alrededor de 700 acreedores (una quita de más del 50% y 5 años de demora) podría ser un nuevo ejemplo de que un concurso de acreedores no es una condena a muerte para las empresas.

El juez que ha lidiado con la crisis estos años al frente del único juzgado de lo Mercantil en Granada explicó a Granada Hoy que en el resto de Europa no se asocia concurso con ruina. "En Alemania o Francia nos cuadruplican o quintuplican el número de concursos iniciados. Eso no significa que ellos estén en crisis y nosotros no. Ellos están mejor pero tienen otra cultura del concurso, porque saben que no van a tener ese estigma que hay en España y que impide reflotar la empresa", explica el juez, quien incide en ese prejuicio que hay en este país, pues "cuando una empresa está declarada en concurso los consumidores no creen en ella y los proveedores no le surten porque no creen que vaya a pagar".

En 2016 este Juzgado registró 83 concursos presentados, lo que supone un paso más en el camino descendente desde el pico de 2012, en el que llegaron 135 concursos de empresas. En 2013 fueron 125, 10 menos al año siguiente y 94 en 2015. En el primer trimestre de este ejercicio ya se han presentado 15, lo que iría en consonancia con el descenso.

El magistrado explica que "las empresas que están entrando ahora son en su mayoría muy pequeñas, que tienen muy poco activo y el pasivo es de créditos públicos", porque las grandes firmas que cayeron con la crisis ya llegaron años atrás al Juzgado.

Aunque se puede pensar que cuando una empresa está declarada en concurso tiene como objetivo eludir los pagos, el magistrado opina que es precisamente en ese momento cuando se incrementan los controles sobre esa sociedad. Hay una regulación legal muy específica, un administrador concursal que interviene en la empresa y todo se modifica. "Existen más garantías para los acreedores de esa empresa que está declarada en concurso que si no es así", argumenta el magistrado competente en esta materia.