Desfusión hospitalaria y efecto Nevada: la lenta agonía de los comercios de Beiro

El comercio de los barrios de Granada está viviendo uno de sus peores momentos. A pesar de que la Navidad es un periodo de compras este hecho no se ha terminado de reflejar en las cuentas de los comerciantes. El efecto Nevada, unido al éxito de las grandes franquicias, es una de las causas. Pero en barrios como Plaza de Toros y Beiro se suma otro factor que trae de cabeza a los autónomos que cada mañana tiran de la persiana con el miedo de que sea su último día de apertura: la fusión y posterior desfusión hospitalaria.

Según explica el presidente de la Asociación de Comerciantes de Plaza de Toros, Santos Gómez, tras el cierre de Traumatología, que se iba a convertir en el nuevo Maternal y que finamente recuperará su actividad tradicional, el barrio ha perdido multitud de viandantes. La bajada de la actividad en el hospital de San Cecilio también ha reducido considerablemente la cantidad de personas que caminan por estas calles. "Hemos perdido en torno a 2 millones de visitas. Tampoco pasan los coches", explica Gómez, que cree que el barrio ha sido abandonado por las administraciones y, más concretamente, por el Ayuntamiento de Granada.

Los comerciantes anuncian reuniones y protestas para luchar por el impulso de los barrios

El pasado mes de mayo el alcalde, Francisco Cuenca, prometió un plan para revitalizar la zona. "Se creó una comisión en mayo para Beiro y Plaza de Toros pero no se ha convocado ni una sola reunión al respecto. Han pasado olímpicamente del barrio que está en una situación no dramática, sino alarmante. No hay nadie. Se han cerrado 400 comercios y la cifra sigue creciendo", detalla Santos, que remarca que nadie, ni del Ayuntamiento ni de la Junta, hace nada por evitar la muerte comercial del barrio.

El pasado sábado la Droguería Alberto cerró sus puertas tras 40 años de actividad. Pero este es sólo uno de los ejemplos. Ante esta trágica situación exigen soluciones. "Ya estamos cansados de promesas políticas incumplidas que han dado lugar a que un barrio con mucha vida se quede a cero. Es una autentica vergüenza al sitio que nos han llevado", remarca Santos, que exige conocer el plan de la Junta de Andalucía para el hospital de San Cecilio. "Llevamos más de un año esperando para que la desfusión hospitalaria se lleve a cabo. Todo son pegas. La obra de Traumatología no se termina nunca". En torno a este hospital, precisamente, se dieron casos insólitos. La apertura prevista del Hospital Materno en este edificio propició la apertura de tiendas de bebé y el cierre de algunas ortopedias que se marcharon al PTS o que cesaron su actividad al no encontrar sentido tras el cierre de Trauma. Sin embargo, al revertirse el proceso con la desfusión hay negocios de ropita de bebé o juguetes que han quedado instalados frente a un hospital que, definitivamente, albergará Traumatología.

"Hemos hablado con todo el mundo para exigir soluciones. Ya solo nos falta hablar con Rajoy. Los políticos ni vienen por aquí es escandaloso", detalla Santos, que reconoce que el Ayuntamiento tampoco ha impulsado demasiado la campaña de Navidad en los barrios. Según cuenta, llevan con los mismos arcos luminosos desde hace décadas. Además, tampoco éstos iluminan demasiado. "No son capaces de cortar el césped de los jardines, cómo van a traer aquí la Navidad", critica Santos, que recuerda que si les llevaron un cartel que apuesta por las compras en el pequeño comercio. "Granada es más que Reyes Católicos y Gran Vía", añade el presidente de la Asociación de Comerciantes Plaza de Toros Beiro, que espera soluciones inmediatas para evitar la tragedia definitiva. En la zona han caído tanto las visitas del personal sanitario como de los estudiantes, lo que ha llevado a los negocios a una situación límite. Pero no piensan quedarse de brazos cruzados. Santos anunció reuniones y protestas. "Hay que parar esto".