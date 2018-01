Despliegue policial y cinco detenidos en una pelea en el Virgen de las Nieves

La Policía Nacional detuvo ayer a 5 personas por una pelea en el Hospital Virgen de las Nieves, un hecho que ocasionó gran revuelo en la zona de acceso a Urgencias, donde se produjo el altercado, y en la plaza de entrada al hospital. Según pudo saber ayer este periódico, los hechos se iniciaron sobre las 17:30 horas. En ese momento, varias personas realizaron llamadas de alerta al servicio coordinador de emergencias 112, comunicando la existencia de una pelea en la zona de Urgencias de dicho hospital en la que habrían estado implicadas hasta una decena de personas.

Hasta el lugar acudieron varias patrullas de la Policía Nacional con un despliegue de unos 20 agentes, cinco vehículos y cuatro motocicletas, para localizar a los implicados en la riña y proceder a su detención.

Al parecer, el altercado se produjo a las puertas del servicio de Urgencias con familiares de un paciente. En concreto se trataba de un grupo de personas que se encontraban entre la sala de espera y los alrededores mientras su familiar estaba en el hospital.

Según fuentes consultadas, uno de esos familiares estaba fumando en la zona de acceso al servicio de Urgencias del hospital y otra, al parecer un policía fuera de servicio, le habría llamado la atención por su acción, al encontrarse en una zona prohibida para fumar, según la normativa del hospital. Ante ello, el amonestado se habría enzarzado con este agente, iniciándose una trifulca en la que llegaron a participar el resto de familiares.

En ese momento, se pidieron refuerzos policiales y ante la llegada de los agentes el grupo que inició la pelea intentó huir entrando en el hospital y corriendo por la zona de la Caleta y el acceso general del hospital Virgen de las Nieves. El espacio fue tomado literalmente por la Policía para localizarlos ante el revuelo de los presentes tanto en Urgencias como en la zona sanitaria.

Finalmente, hubo hasta cinco detenidos que fueron trasladados a dependencias policiales para tomarles declaración por lo sucedido y determinar su grado de culpabilidad o participación en este incidente.

Como consecuencia del forcejeo, varios policías resultaron heridos que tuvieron que recibir asistencia en las propias Urgencias del hospital. A última hora de la noche, estos agentes aún esperaban a ser atendidos, por lo que la Policía remitió a la mañana de hoy para poder dar más detalles de lo sucedido una vez cerrado el atestado.

Fuente sanitarias consultadas al respecto aseguraron que el origen de la pelea nada tuvo que ver con la asistencia sanitaria y que fue una cuestión ajena al servicio y fuera de las dependencias de Urgencias, por lo que no pudieron ofrecer más información salvo que no se afectó al desarrollo del trabajo y no hubo profesionales o pacientes afectados.

En este caso no se ha tratado de una agresión a profesionales sanitarios sino de un suceso ajeno a la asistencia pero en un recinto hospitalario, lo que redunda en la necesidad de aumentar la concienciación ciudadana sobre el uso de los servicios médicos, sus derechos y obligaciones. Y ocurre en un tiempo en el que desde hace unas semanas se ha notado un incremento de las agresiones a médicos y profesionales sanitarios, hechos que han ocurrido en las últimas semanas en varios puntos de la provincia y que han hecho a los sindicatos y profesionales reclamar más medidas de protección para los profesionales sanitarios.

Una realidad que activó también a final del año pasado una Mesa contra las Agresiones Sanitarias a instancias de la Subdelegación del Gobierno en Granada en cumplimiento del protocolo creado por el Ministerio del Interior para frenar estas situaciones con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.