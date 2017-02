Las previsiones para el aeropuerto de Granada son muy halagüeñas. Incluso las más conservadoras. El Federico García Lorca inaugura hoy mismo una nueva era con la reincorporación de vuelos low cost, tras quedarse prácticamente huérfano de compañías de bajo coste en el año 2013 -la única que permanece es Vueling, aunque solo con rutas nacionales-. Así que lo que está por venir, por fuerza, tiene que ser bueno. Después de tres años de crecimiento, en los que se ha recuperado un 18% del tráfico perdido, el aeródromo granadino se prepara para otros cinco años en positivo.

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) aprobado hace poco más de una semana por el Consejo de Ministros augura un crecimiento del tráfico del 2,4% en el próximo quinquenio, lo que significa que el aeródromo volvería a un nivel de actividad que rozaría los 850.000 pasajeros. En concreto, el documento elaborado por Aena indica que el aeropuerto de Granada alcanzaría para el año 2021 un movimiento de 846.680 viajeros, 93.538 más que este último ejercicio, que se cerró con 753.142 usuarios. Con esta cifra, el Federico García Lorca recuperaría el volumen de tráfico del año 2011, cuando ya había comenzado la crisis aeroportuaria pero todavía conservaba rutas internacionales operadas por Ryanair (que se mantuvo en el aeropuerto hasta mayo) y Transavia (que sí funcionó durante todo el ejercicio).

El Federico García Lorca incorporará al menos 93.538 viajeros más en el horizonte de 2021

En cualquier caso, lo más probable es que esas cifras se queden cortas, ya que las previsiones de tráfico se han elaborado teniendo en cuenta las rutas actualmente operativas y los cálculos, por tanto, no incluyen las tres nuevas conexiones a Londres, Milán y Mánchester que operará EasyJet este año, con capacidad para mover 60.000 pasajeros. De hecho, el propio DORA asume que sus estimaciones son conservadoras. "Durante los últimos tres años, el tráfico en la red de Aena ha experimentado una recuperación sostenida que se prevé continúe durante los próximos años, si bien a un ritmo de crecimiento menor al alcanzado en 2016. En ese contexto, las previsiones de tráfico del DORA 2017-2021 reflejan unas expectativas de crecimiento moderado para el quinquenio, en consonancia con las tendencias predominantes en el entorno macroeconómico internacional, y tomando además en consideración el patrón cíclico de crecimiento histórico, que alterna años de fuerte crecimiento con periodos de caídas de tráfico acusadas".

En sus previsiones, el documento elaborado por el Ministerio de Fomento a partir de una propuesta de Aena, parte de los datos de 2015 y 2016, pero teniendo en cuenta que en estos años el tráfico aeroportuario y el turismo han estado marcados por factores no económicos como la inestabilidad geopolítica en destinos de sol y playa competidores del mercado español, que previsiblemente irán reduciendo su influencia. Además, se tienen en cuenta variables socioeconómicas y otros factores como la llegada de competidores, que en el caso de Granada tiene que ver con la llegada del AVE.

Si se sumara a las previsiones oficiales el incremento interanual de pasajeros que aportarán las nuevas rutas (suponiendo que los 60.000 viajeros extra de EasyJet se mantuvieran durante los próximos cinco años), el resultado sería mucho mayor. A esos 93.538 viajeros que sumará el Federico García Lorca como consecuencia del crecimiento orgánico del tráfico aeroportuario se le podrían añadir otros 300.000 pasajeros, lo que significa que de aquí a 2021 el aeródromo podría incorporar 393.538 nuevos usuarios. Esto se traduciría en un incremento del tráfico del 52,2%, con lo que Granada superaría de nuevo la barrera del millón de pasajeros. Y eso, claro, suponiendo que la Mesa por el Aeropuerto no logre incorporar nuevas rutas, algo que parece poco probable después de que el aeródromo haya conseguido reconquistar por fin, después de dos años de trabajo y negociaciones, a las compañías low cost.

En el caso de que se cumplieran las estimaciones más optimistas, el aeropuerto todavía tendría mucho margen de maniobra para seguir creciendo. Según el DORA, el aeródromo granadino tiene capacidad suficiente para gestionar 2,2 millones de pasajeros al año, el triple del tráfico que recibe en la actualidad, y casi el doble del que arrojan las mejores previsiones. De hecho, el nivel de tráfico de 2016 apenas representa un 34,2% de la capacidad aeroportuaria real del Federico García Lorca.

La información sobre la capacidad de los aeropuertos que recoge el DORA desvela que el de Granada está bastante por encima del vecino aeródromo de Almería (1,6 millones de pasajeros al año), aunque en su caso el porcentaje de uso actual es mucho más elevado, del 57,5%. El resto de los aeropuertos andaluces sí que superan en capacidad al de Granada: el de Jerez de la Frontera puede gestionar 2,7 millones de pasajeros al año (en 2016 cerró con 916.451); el de Sevilla supera los 6,5 millones de capacidad (en la actualidad el porcentaje de uso es del 71,1%); y el de Málaga -el único aeropuerto de la región incluido en el Grupo II- tiene instalaciones para gestionar 27 millones de pasajeros, diez más que los que registró en el año 2016, cuando superó los 16,6 millones de usuarios.

A las 12:05, tras disfrutar de un viaje sin incidencias, la primera pasajera del primer vuelo de la primera ruta de EasyJet en Granada puso un pie en la pista de aterrizaje del aeropuerto Federico García Lorca. Los 145 viajeros que estrenaron la nueva conexión que une la provincia con el aeropuerto de Londres Gatwick, que aterrizaron con algunos minutos de retraso sobre el horario previsto, disfrutaron de una recepción poco habitual. Justo después de tomar tierra, el avión fue bautizado por dos camiones de bomberos, como manda la tradición aeronáutica; a medida que bajaban de la aeronave, los pasajeros fueron saludados por una comitiva de periodistas; y a su llegada al edificio terminal, tras superar el control de pasaportes, se encontraron con una delegación de políticos y representantes institucionales -entre ellos el presidente de la Diputación, la delegada de la Junta y el alcalde de Granada- que los agasajó con aceite, vino, mermelada de mandarina y una bolsa de 'chucherías' del Duty Free. Por haber, había hasta una enorme tarta conmemorativa del que sin duda fue un día histórico para el aeropuerto.

Puede que los viajeros, muchos de ellos españoles residentes en Londres, se quedaran pasmados ante la recepción oficial, pero la ocasión lo merecía. What happen?, preguntó una turista al atravesar la puerta de la sala de recogida de equipajes. Lo que pasaba, lo que mereció un despliegue político impropio de un sábado por la mañana, es que el aeropuerto granadino daba por concluida por fin su 'desconexión' internacional, recuperando de una vez por todas el favor de las compañías low cost.

"Es un día importante para nosotros, que marca un punto de inflexión", aseguró ayer la directora del aeropuerto de Granada y Jaén, Marta Torres, que recordó que las rutas de EasyJet no solo aumentan la conectividad de la terminal y de la provincia, sino que también acercan al aeródromo a "destinos estratégicos" como Reino Unido e Italia. Ahora el reto es seguir trabajando, continuar aumentando la oferta de vuelos y mirar a mercados como Francia, Alemania y el norte de España. "Seguimos trabajando, estamos siempre en contacto con compañías aéreas para conseguir rutas adicionales".

La directora de Operaciones en tierra de EasyJet España, Mercedes Urendez, mostró también su satisfacción por el inicio de las operaciones, que forman parte de sus planes para un "mercado estratégico" como España, donde prevén un crecimiento del 11% para 2017.

Alegría entre los políticos, entre los gestores y entre los viajeros. Ayer todo eran caras sonrientes en la terminal granadina. "Es fantástico. Era un fastidio tener que ir a Málaga y coger un autobús para llegar a Granada", explicaba ayer una londinense que visita habitualmente granadina.

En el mismo sentido se expresaba Carmen, una granadina que lleva viviendo 20 años en Londres y que ha vivido tanto el 'boom' de las compañías de bajo coste, cuando podía viajar directamente a Granada con Ryanair y Monarch, como el vacío de los últimos años, en los que se ha visto obligada a pasar por Málaga cada vez que quería visitar a la familia. "Es estupendo. Ahora podré venir mucho más", explicaba la granadina, que compró el billete para este primer vuelo en cuanto tuvo noticias de su puesta en marcha.

Tras soltar a los 145 pasajeros que estrenaron el vuelo entre Londres y Granada, el avión de EasyJet -con capacidad para transportar a 180 personas-, partió de nuevo hacia Gatwick con unos 85 granadinos deseosos de pasar el fin de semana en la ciudad británica. La compañía confirmó que la semana que viene (el vuelo tiene tres conexiones, los martes, los jueves y los sábados) los datos de ocupación son muy altos, lo que confirma que en Granada había ganas de vuelos.

La mejora de la situación económica y de las cifras de desempleo ha generado nuevas esperanzas para aquellos que se disponen a ingresar en el mercado laboral. Aunque siguen sin tenerlo fácil, entre otras cosas porque la competencia es brutal, en los últimos años el colectivo de desempleados que busca su primer puesto de trabajo se ha reducido sensiblemente. Al cierre del mes de enero, Granada contaba con 9.374 personas embarcadas en la búsqueda de una primera oportunidad laboral. Un año antes, este mismo colectivo contaba con 10.620 miembros, lo que significa que en apenas un ejercicio el mercado laboral ha mejorado lo suficiente como para que casi 1.300 personas encuentren su primer empleo.

Con todo, la distancia con los años anteriores a la crisis sigue siendo abismal. En enero de 2008 apenas había en la provincia 5.819 desempleados sin experiencia laboral previa, así que desde entonces el colectivo ha crecido un 63,4%. Y lo ha hecho, principalmente, como consecuencia de las escasas oportunidades que encuentran los jóvenes para conseguir un empleo. En la actualidad, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) hay 1.692 menores de 20 años y sin empleo anterior apuntados al paro como demandantes. En 2008 apenas eran 914, lo que quiere decir que este grupo prácticamente se ha duplicado. Más aún ha crecido el número de granadinos de entre 20 y 24 años -la edad a la que suelen finalizar los estudios- que demandan su primer empleo: ha pasado de 1.144 a 3.288, un 187,4% más.

En el resto de las edades también ha crecido considerablemente el número de demandantes sin experiencia, aunque lo más duro haya sido para los más jóvenes. El mercado laboral granadino también contabiliza 1.506 jóvenes de entre 25 y 29 años demandado empleo por primera vez, una cifra que supera en un 75,3% la del año 2008. En el caso de los mayores de 44 años, su presencia en este colectivo ha aumentado un 94,6%, pasando de los 1.357 de antes de la crisis a los 2.641 con los que se cerró el año pasado. Solo hay un tramo de edad que apenas se ha visto afectado por la crisis: los trabajadores de entre 30 y 44 años sin experiencia apenas han crecido desde 2008, pasando de 1.464 a 1.493.

Las dificultades de acceso al mercado de trabajo también se dejan notar en la afiliación a la Seguridad Social. De los 322.183 trabajadores en activo con los que se cerró el año 2016, apenas un 5,4% eran menores de 25 años: 1.924 se movían entre los 16 y los 19 años; mientras que 15.415 tenían entre 20 y 24. Si se sube el listón y se incluye a los jóvenes de entre 25 y 29 años (31.113), el peso laboral mejora, pero sigue siendo muy limitado. Los menores de 30 representarían un 15% de la fuerza laboral granadina, que se sitúa principalmente en la franja que va desde los 35 a los 54 años.

Un reciente informe de la IMF Business School señala que los españoles -los datos provinciales no están detallados- encuentran su primer empleo a los 23 años, uno de los promedio más alto de toda Europa, que deja muy lejos la época en la que muchos jóvenes se iniciaban a los 16 años en el mercado laboral. De hecho, en el año 2005 la edad media de acceso al empleo era de 19 años. "La crisis económica, el alto desempleo juvenil y la creciente necesidad de dedicar tiempo a la formación han atrasado paulatinamente el primer contacto con el mundo laboral", indica el CEO de IMF Business School, Carlos Martínez.

Lo paradójico es que la falta de oportunidades se produce en un colectivo que a su vez es muy demandado. "La falta de experiencia puede ser un obstáculo para los postulantes a un primer empleo, pero es la edad uno de los requisitos más exigidos", indican desde la escuela de negocios, señalando que las franjas que van desde los 26 a los 35 años acumulan un 53% de las ofertas, mientras que apenas un 31,2% piden tener un mínimo de 35 años.

La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, consideró ayer que la mejora de la financiación local y una nueva ley de bases de régimen local "que recoja la realidad competencial de los ayuntamientos" son dos objetivos "prioritarios" de los socialistas para esta legislatura, en la que juzga necesario derogar la reforma local.

Jiménez subrayó durante el III Encuentro de Portavoces celebrado en la Agrupación Local de Huétor Vega (Granada) que sin han sido "capaces de aumentar el salario mínimo, establecer una renta mínima, frenar las reválidas o de empezar a paralizar la reforma laboral, seremos capaces de derogar una ley que aprobó unilateralmente el PP y que tanto perjuicio causa a los pequeños y medianos ayuntamientos".

En este contexto, Teresa Jiménez también señaló que la administración local es "la única que cumple con el objetivo de déficit", por lo que insistió además en la necesidad de modificar la legislación actual con respecto al techo de gasto. "Es necesario y de justicia que la Diputación provincial y los ayuntamientos con superávit y estabilidad presupuestaria puedan destinar sus inversiones a mejorar los servicios públicos en sus municipios y a crear empleo", aseguró en clave local durante su intervención.

En este sentido, y tras lamentar el aumento del paro en la provincia en 1.753 personas más durante el mes de enero, Teresa Jiménez confió en que ahora que el PP ha perdido la mayoría absoluta en el Congreso, se apruebe un Plan Especial de Empleo para Andalucía y Granada, tal y como han pedido esta semana los socialistas. Por último, la secretaria general de los socialistas granadinos animó a los portavoces municipales socialistas a seguir trabajando de la mano de las agrupaciones locales para dar respuesta a las demandas ciudadanas y cumplir los compromisos que adquirieron en las pasadas elecciones municipales.

La concejal popular en el Ayuntamiento de Granada Raquel Fernández ha criticado al gobierno municipal de Paco Cuenca por "su inacción" respecto a las políticas de empleo y ha manifestado que "la apuesta por el empleo del gobierno local se queda en papel y en mensajes electorales pero no tiene un reflejo en la realidad", siendo el empleo "el último de la fila" en el listado de prioridades del ejecutivo municipal.

Según informó el PP en una nota, el edil afirma que "no se conocen qué acuerdos y convenios se están firmando para promover la generación de oportunidades de empleo a nivel local" y tampoco "qué recursos está buscando el ejecutivo que dirige Cuenca para poner al servicio de la población desempleada e incentivar la creación de empleo". Fernández puso como ejemplo de esa "inacción" el retraso en la renovación del Pacto Local por el Empleo que tiene como actores principales a administraciones, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades financieras. "Tiene una vigencia de cuatro años y debería de haberse renovado en noviembre de 2016", advirtió. Además, también mencionó que los programas especiales de empleo, Emple@joven y 30+, "vendidos como una oportunidad para el acceso a un trabajo, que no acaban de ponerse en marcha o lo hacen de forma muy lenta a pesar de estar aprobados, aunque con dos años de retraso". Respecto a esta misma línea de programas, Fernández afirmó también que tampoco saben "qué proyectos concretos van a desarrollar esos nuevos empleados en la ciudad".

La edil del grupo popular ha incidido en la "desidia" del gobierno local con "las políticas activas de empleo".

DE los García Montero de toda la vida. Este es el político. El de derechas. Con coraje para lanzarse al vacío. De los que saben los riesgos y a pesar se tira sin red. Cree saber el rumbo que puede coger la nave que va a la deriva para llevarla a buen puerto. Trabajó en una editorial y ahora edita ideas. Fue concejal de Cultura y le gustan las cofradías. Echa de menos aquella labor. Se ha agarrado a la pancarta en contra de la fusión sanitaria. Ahora busca apoyos en los pueblos. Dice que a Pepe Torres e Isabel Nieto les hicieron una putada y que se monta más en el LAC que en un coche oficial. Se llama Juan. De los García Montero de toda la vida.

-Hola Juan, ¿cómo te va?

-Holaaaa, qué alegría!

-Ya no nos vemos en el jurado de las quintillas.

-Muy buenos momentos y muy buenos amigos durante muchos años. El humor y Granada sobre una mesa.

-¿Cómo era aquella del concejal granadino que se equivocó y en vez de leer el texto del jurado leyó parte de la Biblia en donde había puesto la mano?

-Genial… Era así:

Ferrol el de los jabones

al prestar su juramento

se equivocó de renglones

y nos leyó por cojones

el Antiguo Testamento.

-¿Desde la oposición se ven mejor o peor los toros?

-Pues se ven mejor y no te pueden empitonar, cuestión que es muy agradable. Hay algunos empujones para sacarte del burladero, pero saldré cuando llegue mi toro. Tengo el estoque preparado.

-A estas alturas de tu vida... ¿sabes ya lo que es la política?

-Nunca se sabe todo lo que se necesita, pero creo haber aprendido lo suficiente para tomar partido por lo que creo que es la POLITICA. La gomina y el puro son ya parte del pasado.

-¿Echas de menos ser el responsable de la Cultura en el Ayuntamiento?

-Honestamente, sí. Han sido muchos proyectos y muchos retos encauzados que ahora veo sin empuje.

-¿Cómo lo están haciendo ahora los que te han sustituido?

-La cultura es crear y ahora lo que hacen es todo lo contrario. En temas importantes como el Centro Lorca demuestran inexperiencia y en proyectos de planificación todavía los estamos esperando.

-Hablando del Centro Lorca… ¿cuándo funcionará normalmente?

-El Centro Lorca lo dejamos nosotros ya inaugurado a pensar de los socialistas que no ayudaron nada, otra cosa es el Legado de la Fundación. Estará en Granada cuando Paco Cuenca deje de ser alcalde.

-¿Cuándo será el congreso del PP en Granada?

-Calculo que entre el 15 de mayo y el 1 de junio.

-Mucha competencia, ¿no?

-Pues sí. Y es muy buena noticia. El PP somos muchos y cuantos más quieran asumir responsabilidades mucho mejor.

-Pero cuatro candidaturas a una presidencia provincial son muchas.

-Al final veremos cuántas se materializan realmente. Lo que si evidencia es un sentir entre los afiliados que seguramente se plasmará en un nuevo equipo provincial con un nuevo presidente. Cosas de la democracia.

-¿El que haya tantos candidatos puede ser una muestra de lo mal que anda el partido?

-El partido no anda mal, pero entre todos vamos a conseguir que ande mejor cada día. El espíritu de superación es nuestra seña de identidad y que sepa Granada que pase lo que pase, vamos a salir reforzados.

-¿Por qué te has presentado?

-De momento he anunciado que me presentaré cuando se abra el plazo formal. Y lo voy a hacer por compromiso con mi forma de entender la política y porque muchos compañeros me lo han pedido insistentemente.

-¿No te da miedo enfrentarte a Sebastián Pérez?

-Si. Nadie en su sano juicio podría decir lo contrario. Yo lo conozco bien y se que no es bueno que te vea como su enemigo. Lo sé. Pero hay veces en las que hay que hacer lo que uno debe y no lo que le conviene.

-Lo digo porque él es el aparato y tú el aspirante. Si él es un peso pesado tú eres...

-Yo soy un humilde militante desde el año 1987 que aspiro a mejorar mi partido con la experiencia, la formación y la honestidad en mi platillo de la balanza.

-De todas maneras creo que PP de Granada le hace falta ya una renovación. Gente fresca.

-A cualquier partido político le hace falta dinamismo y renovación. Es la ley de la vida y la de las democracias más importantes del mundo.

-En la política... ¿se pierden o se ganan amigos?

-Siempre se ganan amigos pues los enemigos llegan solitos y sin que los llames.

-Tú en concreto, ¿has perdido o has ganado amigos?

-Yo tengo muchos amigos gracias a Dios. Dentro y fuera de la política. He ganado grandes amigos y he descubierto a grandes profesionales de la política.

-¿Hablas a menudo con José Torres Hurtado?

-Si.

-¿Eres de los que creen que le hicieron una putada?

-Pero muy gorda. Y se la siguen haciendo, a él y a Isabel.

-El PP de Granada... ¿ya no es una gran familia?

-Claro que sí, pero como en todas las familias hay momentos de tensión que se deben calmar y entre todos cerrarse sin heridas.

-¿Tu sueño político es ser alcalde de Granada?

-Yo no me escondo en decirlo. Nací en el Campo del Príncipe y me he criado junto al río Genil. El que en mis circunstancias políticas no lo admitiera, sería un falso o un iluso.

-¿Te has montado alguna vez en el LAC?

-Sí, muchas veces, aunque soy de ir en moto a todas partes. Me he montado más veces en el LAC que en un coche oficial.

-Para cuando crees que funcionará el Metro en Granada.

-Pues espero que pronto, es una infraestructura necesaria. Pero me fío poco de la capacidad de la Junta de Andalucía para hacer las cosas rápidas.

-¿Que te llena en la vida?

-Mis hijos, mi mujer, una gaviota volando en libertad y una banda sonora meciendo la vida.

-¿Qué hace un político de derechas en una familia de poetas y médicos de izquierdas?

-Poner orden y querernos mucho. La vida es plural y cada uno tiene un sitio en una mesa compartida.

-¿En qué empleas el tiempo libre?

-Me relaja mucho hacer deporte, sufro con mi Granada C.F., me ilusiono con el Real Madrid y nuestro Covirán. Voy a misa los domingos y me gusta leer un buen libro sentado en una mesa de camilla.

-A ver si nos vemos pronto.

-Claro que sí, cuando quieras y nos tomamos un arroz caldoso para brindar por Ferrol el de los jabones.

LA Carta Magna garantiza los derechos de todos los españoles y de cualquier persona que viva y trabaje en nuestro país, sea cual sea su procedencia. Sin embargo, a día de hoy, sobre la población inmigrante pesan rumores cargados de prejuicios que repetidos hasta la saciedad, y que cobran apariencia de verosimilitud, especialmente en los años más duros de la crisis donde el prejuicio, azuzado por el miedo y la incertidumbre económica se agudiza. Esta situación es la que se encuentran muchos voluntarios de las distintas asociaciones que conforman la Federación Andalucía Acoge, que han expresado la necesidad de tratarla, ya que encontraban a menudo dificultades para desmontar los prejuicios hacia la población inmigrante. Por eso Andalucía Acoge ha puesto en marcha el proyecto 'Stop Rumores'.

Este proyecto, que se construye a semejanza de algunas experiencias previas, como la que puso en marcha hace años el Ayuntamiento de Barcelona, le asigna un rol activo a la ciudadanía, que puede responder a los rumores negativos sobre los inmigrantes de forma eficaz en su entorno inmediato y en su vida cotidiana. La implicación activa de los 'agentes anti rumor' es fundamental, pues ellos son la base de una estrategia que se desarrolla en barrios, pueblos y ciudades, presentando una información objetiva y argumentada frente a las falsas afirmaciones y detectando la aparición de nuevos rumores que deben ser combatidos. Para apoyar su labor han elaborado un manual anti-rumores, con información fidedigna donde, además, aparecen consejos para una comunicación asertiva con estrategias de comunicación interpersonal. Entre las cuestiones que se deben tomar en cuenta están, por ejemplo, la búsqueda del momento adecuado para abordar el diálogo, la escucha activa, la disposición a la empatía o el dominio de las emociones.

A la campaña se han sumado ya cientos de personas. Sean autóctonos o inmigrantes, a todos les une una decidida voluntad de fomentar la convivencia. El centro de salud, un parque, la oficina o el mercado, cualquier escenario cotidiano es susceptible de convertirse en el ámbito de actuación del "agente anti-rumor". Por otra parte, el trabajo en red constituye una de las claves del proyecto 'Stop Rumores', ya que es imposible combatir prejuicios, estereotipos y rumores de forma aislada. La intención de la campaña es que se sumen tanto organizaciones e instituciones como personas, generando sinergias en la lucha contra los prejuicios que dan lugar a la discriminación.

La campaña no puede limitarse a un discurso defensivo basado en argumentos que desmonten los prejuicios vigentes, sino que debe ayudar a construir un discurso en positivo. Para combatir tanto el sentimiento de exclusión por parte de los inmigrantes como los miedos y recelos por parte de la población autóctona, es necesario dejar de concebir al inmigrante como "el otro" y comenzar a destacar su rol activo en la comunidad. Las ideas preconcebidas existen y un rumor malintencionado, o no, corre como la pólvora pudiendo llevar en su seno el germen de la discriminación. Por esta razón detener los rumores es muy importante, ya que una buena convivencia se basa en verdades y es la única manera de poder construir una ciudadanía cómoda, tranquila e igualitaria.