Dimite el alcalde de Gójar tras ser condenado por prevaricación

El PSOE de Granada considera que la dimisión del alcalde de Gójar "llega demasiado tarde", según la secretaria de Organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón, que aseguró que desde el mismo momento en que la Audiencia Provincial fijó fecha para el juicio oral, "tenía que haberse marchado". La dirigente socialista también recordó que los socialistas fueron quienes se personaron como acusación particular en esta causa judicial. La socialista apuntó además que "el daño que sufre desde hace tiempo el municipio de Gójar será difícil de reparar porque como veníamos advirtiendo este tipo de acciones por parte de un gestor público solo mancha el nombre de la localidad y genera desconfianza en la ciudadanía hacia la política". Elvira Ramón recordó que "la ejemplaridad en política hay que practicarla y no solo vale con promulgarla".

C's lamenta que la dimisión llegue "tan tarde"

El portavoz del grupo de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Granada, Raúl Fernández, resaltó la contundencia de la sentencia de la Audiencia Provincial hacia el ya ex alcalde de Gójar. "La sentencia deja en evidencia, por un lado, la gravedad del caso y, por otro, que desde Ciudadanos no nos equivocábamos cuando pedíamos en reiteradas ocasiones su dimisión", señaló Fernández, quien lamentó que la dimisión de Maldonado haya llegado "tan tarde", una vez hecha pública su condena, y pese a que existía un compromiso firmado por la dirección provincial de PP en el que se comprometía a apartar de la vida política a cualquier cargo público imputado por corrupción política. "El PP no ha cumplido con el compromiso de regeneración de la vida política y anticorrupción que suscribió no solo con la dirección provincial de Ciudadanos, sino con todos los granadinos", incidió el portavoz.