La Diputación estudia una banca pública contra la exclusión financiera

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), ha pedido a Bankia que el cierre de oficinas bancarias previsto en la provincia, un total de 14 según ha dicho, no afecte al empleo y que los trabajadores sean "recolocados" en otros puestos, al tiempo que ha reclamado a la entidad que busque "soluciones" a la exclusión financiera que padecen 40 municipios que no cuentan con este "servicio básico" en sus territorios. Entrena afirma que esta misma entidad ya ha aplicado soluciones alternativas en pueblos de Castilla y León o Castilla-La Mancha y reclama lo mismo para Granada, como puede ser un sistema de autobuses o una oficina "ambulante" que se desplace a los pueblos. "No queremos mayores pagando taxis (...) o que le piden dinero a la alcaldesa para hacer la compra porque no hay cajeros y no hay nadie que les lleve" a uno, remarcó Entrena, que defendió que se trata de un servicio básico para el ciudadano y avanzó que ha pedido un estudio de una banca pública, confiando no obstante en que "no se tenga que llegar ahí".

El presidente de la Diputación de Granada también anunció ayer, en el transcurso de una comparecencia en la que abordó algunas de las líneas estratégicas de la institución provincial para 2018, que en los próximos meses se van a invertir 37,9 millones de euros a través del Plan de Obras y Servicios, el Plan de Carreteras y el plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, según expuso. Se trata de una inversión, en parte, correspondiente a actuaciones y proyectos de 2017 que se completarán en los primeros meses de este año.

El presidente apuntó que su Gobierno seguirá usando su influencia como institución contra los cortes eléctricos en los municipios y contra los desahucios, "que se siguen produciendo y dando lugar a situaciones de auténtica injusticia". Entrena se refirió a dos proyectos que pueden ser de enorme importancia para el futuro de la provincia "en los que la Diputación va a seguir trabajando en 2018 con el máximo compromiso": el acelerador de partículas para Escúzar y el Geoparque de los Valles de Norte. Igualmente seguirá plenamente vigente la Mesa por la Industria, "para seguir buscando soluciones al déficit industrial de Granada".

Entrena refirió al programa Granada Empleo Joven, con la cofinanciación del Gobierno central, que permitirá la inversión de 4 millones de inversión para combatir el desempleo juvenil de la provincia (para jóvenes de entre 16 y 30 años) y en materia de Turismo destacó que trabajará para seguir ampliando las conexiones aéreas y que el presupuesto de 2018 permitirá contar con los recursos necesarios para poner en marcha las Rutas Lorquianas, "uno de los proyectos que más pueden enriquecer la oferta turística de Granada".

Por último, junto al refuerzo de los programas culturales y la puesta en marcha de una iniciativa contra el bulling desde el área de Igualdad, Entrena aludió a un "ambicioso" programa en el mes de abril de este año en materia de memoria histórica.