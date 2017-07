La Diputación impondrá el 'sacrificio cero' a los servicios de recogida de animales

La Diputación de Granada acaba de poner en marcha una iniciativa que pretende acabar con los sacrificios en los servicios de recogida de animales abandonados. Para el próximo período de concertación (2018-2019), la institución iniciará un trámite de un nuevo Pliego de Preinscripciones Técnicas para contratar el servicio de recogida dentro del Programa de Gestión de Fauna y Plagas Urbanas, con la mira puesta en los animales objeto del programa, sean o no de compañía. En el programa se exigirá al contratista del servicio el denominado "sacrificio cero" para animales que no lo requieran por motivos sanitarios, y que no sean considerados como plaga.

La Ley de Protección Animal actual carece de una regulación lo suficientemente apuntalada como para evitar que en unas comunidades autónomas se haya avanzado más en esta materia que en otras. Así, durante el pasado mes de febrero, la Comunidad de Madrid aprobó una legislación que contempló el conocido como 'sacrificio cero': solo aquellos animales abandonados que por razón de salud pública o por su propio bienestar, podrán ser sacrificados.

En este sentido, la Diputación aumentará el presupuesto destinado al plan para impulsar desde la propia institución esta medida demandada por numerosos actores de la sociedad como Pacma o Ciudadanos, partido que en 2016 hizo que la propia Diputación de Granada se comprometiera a exigir el 'sacrificio cero' de animales de compañía.

En el pliego, actualmente en fase de tramitación, se incluyen las condiciones para llevar acabo un programa de adopción que sea el destino final de los animales recogidos. Para ello, dicha medida será dotada de los medios económicos, humanos y de difusión necesarios para su adecuado desarrollo. Entre las decisiones previstas, se encuentra el mantenimiento de las relaciones de colaboración con entidades y/o asociaciones de protección animal, cuya labor se verá apoyada económicamente como incentivo para lograr el objetivo del 100% de adopciones.

Durante los últimos años, la conciencia animal en la sociedad ha ido provocando que el número de abandonos haya disminuido de forma notable. Así, durante los primeros seis meses de 2017, el servicio provincial de Recogida y Alojamiento de Animales abandonados ha acogido a 252 ejemplares. En cambio, en 2010 las cifras subían hasta los 1.000 animales abandonados al año recogidos por el servicio.

La exigencia del 'sacrificio' cero supone un paso más dentro de la protección animal, evitando así el sacrificio indiscriminado de animales de compañía.