Los socios de Ditema descartan construir el parque e inician la venta de los terrenos

Ditema debía haber sido una realidad en 2013. Si los plazos se hubieran cumplido, el gran parque empresarial, industrial y residencial promovido por empresarios granadinos en Settat (Marruecos) debería llevar funcionando más de tres años a pleno rendimiento. Y, sin embargo, en los 1,6 millones de metros cuadrados que posee la sociedad en la región del este marroquí aún no se ha levantado ni una sola piedra. Y lo más probable es que nunca lo haga. El que empezó siendo un proyecto de futuro, una fórmula eficaz para la internacionalización de las empresas granadinas en el país vecino, ha derivado en una 'aventura' imposible que lleva años causando dolores de cabeza a sus promotores.

Ditema ha entrado ahora en una segunda fase. El nuevo consejo de administración de la sociedad, presidida desde mayo de 2015 por el empresario José Luis Alarcón, ha aceptado la práctica imposibilidad de llevar a cabo el proyecto, así que ahora se centra en la venta de los terrenos que se han ido acumulando en Settat. A estas alturas, casi siete años después de que la compañía firmara con el Gobierno marroquí el convenio que en teoría daba luz verde al proyecto tras una infinidad de trámites burocráticos, los socios de Ditema no ven otra salida. "Hemos entrado en una segunda fase para la venta de los terrenos. El parque va a ser difícil llevarlo a cabo", asegura a este periódico José Luis Alarcón, que reconoce que aunque "nada es imposible", haría falta un "milagro" para que los ambiciosos planes con los que nació la compañía en el año 2008 llegaran a buen puerto.

Ya hay dos empresas, una marroquí y otra kuwaití, interesadas en comprar los terrenos

La idea de la Junta Directiva de Ditema es vender esa cuantiosa bolsa de suelo, a ser posible sin que los socios pierdan dinero por el camino. Desde luego, la ubicación de los terrenos es estratégica. Situados en la zona de Tamadrous, en la región de Casablanca-Settat, se encuentran junto a la autovía y la vía férrea que une Casablanca y Marrakech, lo que los hace muy atractivos para el mercado.

"La idea era genial", apunta Alarcón, que estuvo involucrado en el proyecto desde el principio y que ocupó el cargo de presidente tras la salida de Ramón Arenas. "Queríamos internacionalizar a un centenar de empresas granadinas vía la construcción de un parque", siguiendo un modelo inglés, explica el presidente de Ditema. Sin embargo, entre 2008 y 2016 los empresarios solo consiguieron acumular 1.619.000 metros cuadrados en propiedad en la región de Settat. El parque industrial y residencial de Ditema, que fue denominado Entretrés y estaba llamado a ser el más grande de todo Marruecos, no llegó a materializarse pese a contar con apoyo empresarial e institucional a ambos lados del Mediterráneo. La crisis se cruzó en la gran aventura empresarial granadina, llevándose por delante a muchos de sus socios. "Tuvimos los apoyos, pero no hubo suerte", indica Alarcón, que apunta que "quizá la estrategia no era la adecuada" y que el tamaño del parque tampoco ayudó. "El proyecto podría haber salido adelante si la dimensión del parque hubiera sido cuatro veces menor", explica.

La recesión, desde luego, no ayudó. La llegada de la crisis provocó el cierre de muchas compañías que formaban parte de Ditema, lo que provocó que la sociedad se quedara con 66.000 metros cuadrados en acciones propias de empresas que han desaparecido. Además, según apuntaron fuentes empresariales, el propio Consejo de Administración -entonces presidido por Ramón Arenas- decidió 'ralentizar' la promoción del parque a la espera de que mejorase la situación económica.

En 2008 había "alegría", y se puso en marcha la planimetría del parque, el planeamiento básico y la tramitación urbanística con el Gobierno marroquí. Sin embargo, la crisis "evitó la apuesta final", apunta el presidente de Ditema. Además, no se llegó a tiempo a las fechas fijadas por el convenio firmado en 2010 con las autoridades marroquíes, por lo que se empezó a cuestionar si las ayudas concedidas por el país alauita seguían en pie y si el Gobierno marroquí continuaba obligado a ceder los terrenos públicos. Con dinero, esas dudas se habrían resuelto, pero la dureza de la crisis acabó por frustrar el sueño empresarial de Granada en Settat.

Ahora la idea es agrupar el suelo de los socios de Ditema -un 46,3% españoles y un 53,7% marroquíes- y tener una parcela no disgregada paralela a la autovía para poder cerrar una operación lo más beneficiosa posible, equilibrada "entre lo que desean los socios y la realidad" del mercado. El próximo día 30 de enero está prevista la celebración de un Consejo de Administración, tras la renovación de los cargos de Ditema tanto en España como en Marruecos, en el que se definirá cómo se articula esta segunda fase para el proyecto granadino.

"El plan es vender los metros cuadrados acumulados, salir de esta situación, repartir el dinero entre los socios y lamentar que no se haga el parque", indica Alarcón, que señala que ya hay dos potenciales compradores interesados en los terrenos, una empresa marroquí y otra kuwaití, que quizá podrían promover la mitad del parque, que para entonces habría dejado de ser un proyecto granadino. "Los socios españoles han manifestado uno por uno que no tienen intención de estar en el proyecto", explica el presidente de Ditema. La previsión, si todo sale según lo previsto, sería cerrar la operación de compraventa en unos seis u ocho meses, dando por finalizada la historia de Ditema casi una década después de su nacimiento.