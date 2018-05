El Dorado se negocia en Europa

Los presupuestos de la Unión Europea son el nuevo El Dorado. En abril de 2019 se aprobarán en el último pleno de esta legislatura y, en este momento, se podrá atisbar si es un mito o una realidad para todos los proyectos granadinos que dependen de las inversiones previstas. Europa programa un marco financiero cada siete años y actualmente está en vigor el que abarca de 2014 a 2020, que es el último año de la financiación con la que actualmente se trabaja. Hace dos semanas se presentó el nuevo marco financiero plurianual para 2021-2027, pero de momento es una propuesta de la Comisión que ahora tiene que debatirse en el Parlamento Europeo para aprobarse en el último pleno como despedida de los parlamentarios a esta legislatura que comenzó en 2015. "La financiación que tenemos ahora en los proyectos se cerró en 2013, así que ahora se está pendiente de esta nueva financiación para desarrollar las nuevas iniciativas", señala la eurodiputada socialista Clara Aguilera, que en todo caso subraya que los países tienen que tener claras cuáles son sus prioridades y desarrollar un proyecto estratégico de futuro. "Es lógico que comunidades como Andalucía, que tiene bastantes fondos europeos, tengan que conocer qué les va a corresponder de Fondos Feder para decidir sobre proyectos estratégicos, aunque hay otros fondos que se adjudican a proyectos puntuales", continúa Aguilera.

En el caso concreto de Granada, la eurodiputada respalda la política de la Junta respecto al Metro, toda vez que está sometiendo a estudio las propuestas de ampliación a expensas de poder concretar los proyectos cuando se conozcan los fondos europeos que irán a la comunidad en los próximos siete años. "Pero, además, habrá que resolver de una vez las conducciones de Rules, se supone que llegará un AVE pero queremos un proyecto más ambicioso, además del acelerador de partículas... Los marcos financieros siempre condiciones porque si vas a tener más ingresos para políticas agrarias o para innovación puedes tener más perspectivas, pero la ambición y los proyectos deben estar primero sobre la mesa y luego ver si se cuentan con recursos suficientes de la financiación europea", subraya.

Al margen de los presupuestos, los países deben definir sus proyectos estratégicos"Clara AguileraEurodiputada del PSOE

En cuanto a la posibilidad de que España pierda músculo en los próximos presupuestos por el Brexit y porque otros países menos desarrollados capitalicen las inversiones, la eurodiputada señala que, al final, si no es por la vía PAC o por los fondos de cohesión, se obtienen recursos. Y pone como ejemplo a Francia y Alemania, dos países con un PIB alto dentro de la Unión Europa que no salen precisamente mal parados en el reparto de los fondos agrarios. "El país que recibe más fondos para la agricultura es Alemania y después Francia, cosa que poca gente se imagina. Al final, pueden que disminuyan el FEDER pero los ingresos pueden llegar por otro lado, al final cada país busca un equilibrio en su financiación", explica para reconocer que puede existir cierta incertidumbre porque, por primera vez, se está trabajando en unos presupuestos después del Brexit. La propuesta para 2021-2027 ya está sobre la mesa y Aguilera señala en este punto que los socialistas no permitirán que la política agraria tenga un 16% de recortes y la política de cohesión un 10%. "El Parlamento tiene una opinión pero ahora llega el debate en el Consejo, hay países que quieren poner más, los que no dicen nada y los que quieren bajar su aportación. Hasta abril está abierto el debate sobre los recursos con los que se contarán para cerrar el presupuesto para los próximos 7 años", adelanta.

En cuanto a cómo puede salir parada España de esta negociación, la eurodiputada subraya que todo depende del gobierno del PP de Mariano Rajoy porque hay que buscar "equilibrios". En su opinión, no tiene que haber recortes por el Brexit en políticas importantes para España como la agricultura o la cohesión y se deben destinar más recursos a políticas importantes como la vigilancia de fronteras. Rules, la Variante de Loja o el Corredor Mediterráneo están en juego...