Duelo en Las Gabias por el brutal asesinato de una vecina a manos de su pareja

Manifiesto de repulsa y tres días de luto oficial

Tras concentrarse a las puertas del consistorio, el Ayuntamiento de Las Gabias celebró un pleno extraordinario para concretar el duelo que mostraría el municipio por este asesinato. El pleno se inició con la lectura de un manifiesto elaborado por las vecinas de la localidad. "No queríamos que vinieras aquí a morir. Tampoco tú lo sabías, viniste a vivir y no te dejaron", comenzó relatando el documento, en el que el municipio mostró su dolor por ni si quiera haber podido "conocerte (...), enseñarte nuestro pueblo, nuestra gente". Asimismo, el manifiesto expresó la "tristeza por no haber hablado o saber" de la víctima, además de rechazar ciertos actos que hacen que se "normalice la violencia", hasta el punto que "somos incapaces de verla aún cuando somos víctimas de ella. (...) De pronto te ves inmersa en nombre del Amor, en una espiral de dependencia, de violencia, y no se dan cuenta, y no nos damos cuenta...". De este modo, desde Las Gabias, que finalmente aprobó por unanimidad decretar tres días de luto oficial en el municipio, se instó "a todos los grupos políticos a que se pongan de acuerdo y se unan en un Pacto contra la Violencia de Género, que se pongan a ello, porque nos están matando y violando", tomando la educación como "buen comienzo" para ello, según finalizó este manifiesto.