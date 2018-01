ENEROUn mes hostil para las personas de edad

En el caso de que el paciente empeore o necesite atención hospitalaria por un agravamiento de su estado, al alta se le da también seguimiento desde los centros de salud. "Desde hace más de un año con el programa de salud digital recibimos alertas cuando un paciente recibe el alta del hospital o de urgencias. Cuando los médicos vemos que un paciente nuestro ha recibido el alta se entra en contacto para ver si ha habido un cambio de tratamiento para que no haya duplicidad con lo prescrito por el médico y hacer un seguimiento de su estado. Las siguientes 24 o 48 del alta se realiza una visita domiciliaria", explica, para prestar especial atención a que no se produzcan reingresos.

"Con el personal de enfermería se les vigila en los domicilios para controlar su estado. Es importante transmitirles que salgan lo menos posible pero se muevan dentro de casa para que el no salir no suponga un empeoramiento de otras patologías como la artrosis o la artritis, que empeoran con el frío", explicó el médico.

Los pacientes frágiles están incluidos en programas de seguimiento especial por su patología o situación de base, por lo que es más fácil localizarlos y llevarles un control de su estado durante el invierno. Así, hay por ejemplo un programa de inmovilizados (pacientes que están en cama en su domicilio o no pueden salir al centro de salud) donde se les controla todo el año y especialmente estas fechas. "Cada vez hay más pacientes añosos que requieren cuidados en casa", destaca Guerrero. Pero no sólo hay que vigilar a los ancianos, también a todos los pacientes con enfermedades crónicas, como patologías cardiovasculares, respiratorias, diabetes, hipertensión... "Hay que estar atentos a cualquier cambio de los síntomas y se les recomienda que consulten a su médico ante cualquier problema de salud o síntoma nuevo.

Así, en invierno se presta especial atención a los pacientes frágiles, que son los mayores de 65 años -aunque no todos porque también los hay con buen estado de salud o que pueden controlar su medicación- y los enfermos crónicos. Según explica el médico de familia Francisco Guerrero, del centro de salud Gran Capitán de Granada, los ancianos tienen alterada la función termorreguladora, por lo que tanto con frío como con calor pueden sufrir un empeoramiento de su estado.

En el cuidado de la salud de los mayores y los enfermos crónicos tienen un papel protagonista y vital los médicos de familia, que deben controlar su evolución, su estado y prevenir complicaciones para que su salud no empeore. Y en invierno el cuidado debe ser máximo, al igual que en verano, ya que las temperaturas extremas, tanto por calor como por frío, pueden tener consecuencias fatales para su salud.

Otro de los consejos se centra en reducir el consumo de antibióticos. El doctor López Trigo advierte del aumento en las consultas de procesos infecciosos resistentes a los antibióticos: "Es necesario restringir el uso de antibióticos a cualquier edad, de modo que su consumo se limite a los casos estrictamente necesarios y bajo supervisión médica. "En la consulta encuentro cada vez más casos de problemas banales, como por ejemplo, infecciones de orina, resistentes a los antibióticos disponibles en farmacia, de modo que me veo obligado a acudir a tratamientos hospitalarios", advierte. El abuso de los antibióticos fomenta la aparición de bacterias resistentes a estos fármacos. "Las bacterias aprenden a eliminar los antibiótico y mutan; y además abren la puerta a que otras bacterias las imiten", advierte el especialista.

El frío también provoca entumecimiento de los músculos, dolor en las articulaciones y exacerbación de los problemas cardiacos. Ante esta fragilidad, la Sociedad de Geriatría y Gerontología ofrece consejos: mantener la dieta mediterránea para que el organismo esté preparado ante gérmenes invernales; la vacunación frente a la gripe y frente a la neumonía; no abusar de antibióticos; y protección térmica.

La vacunación frente a la gripe y a la neumonía

El último informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe del Instituto Carlos III desvela que la onda epidémica de esta infección se encuentra en plena fase de ascenso. La tasa de incidencia en Sevilla alcanza los 141 casos por 100.000 habitantes. La difusión de los virus gripales ha aumentado de manera destacable en Andalucía la última semana. Desde el inicio de la actual temporada en España se han notificado 247 casos graves hospitalizados confirmados de gripe. De ellos 172 personas pertenecen a grupos para los que está recomendada la vacunación pero el 71% no ha recibido la vacuna. El doctor Manuel Ollero, responsables del Plan Integral Andaluz de Pacientes Crónicos, recuerda que "la vacunación de la gripe y de neumonía es una de las pocas herramientas para evitar a la epidemia". La vacuna protege pero no anula la infección, de modo que el experto en pacientes crónicos recomienda que los "más frágiles, como los cardiópatas, no entren en contacto con personas que presenten un cuadro gripal, aunque estén vacunados, ya que pueden contagiarse". El doctor Ollero recuerda además que "los enfermos crónicos deben intensificar los controles (tensión, azúcar en sangre, etcétera si están acatarrados). Las personas con insuficiencia cardiaca deben controlar el peso para comprobar si están reteniendo líquido; mientras que los diabéticos deben confirmar los niveles de insulina con más insistencia". Otra clave: "Ante el empeoramiento, la mejor solución es la más próxima, el médico de familia, que conoce a sus pacientes y que puede ofrecerles la mejor solución de acuerdo a todos su problemas de salud", añade el doctor Ollero. La fragilidad la genera el propio envejecimiento y la acumulación de enfermedades (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedades vasculares y tumores). La acumulación de años y los problemas rompen el equilibrio. Cualquier agresión, como la gripe, puede ser nefasta en ellos.