El ERE en Bankia-BMN, "un rumbo equivocado"

Tras conocerse ayer la decisión planteada por Bankia-BMN a los sindicatos en reuniones informales previas de reducir la plantilla de la entidad cuando se produzca la fusión en 2.510 profesionales en su red de centros y oficinas, los sindicatos esperan las nuevas reuniones de mañana jueves y del día 28 para conocer más detalles sobre los planes de Bankia para evitar el solapamiento de oficinas y reducir personal. De hecho, de esos 2.510 no se conoce aún los que afectarán en este caso a Granada, afectada en su red de CajaGranada, unida a BMN. Lo que sí estaría sobre la mesa es la mayor afectación a los profesionales de servicios centrales.

Desde UGT se considera que esta estrategia "marca un rumbo equivocado" respecto a la consolidación de un modelo de banca pública. Para el sindicato, la dirección de Bankia debería explorar "la consolidación de un modelo de banca pública que, con una estrategia ambiciosa, abordara todas aquellas oportunidades de inversión que redundaran en beneficio de la sociedad". La organización sindical piensa que "adelgazar la plantilla" de la nueva Bankia "no es una buena noticia", por lo que abordará la situación "desde una posición de firmeza en la defensa del empleo pero, también, en la búsqueda de alternativas no traumáticas", priorizando la "voluntariedad, universalidad y no discriminación".

Desde Sesfi, su secretario general, Alberto Martín, aseguró que aún no está detallado el plan por provincias pero que en el caso de Granada el principal problema sería el 'cubo', los servicios centrales. En cuanto al cierre de oficinas, tendrán que comunicarlo pero se prevén unos 50 en dos fases en la zona de Andalucía, Baleares y Levante. Desde Sesfi se lamenta además que las nuevas líneas de negocio de la entidad tiendan al multicanal y a oficinas y productos más tecnológicos que requieran menos personal.