Ecologistas en Acción cataloga como "fracaso hidráulico" a San Clemente

Ecologistas en Acción ha catalogado el embalse de San Clemente, en el término municipal de Huéscar, como un "fracaso hidráulico" y plantea en un reciente informe "el desmantelamiento de esta presa y la puesta en marcha de un plan de restauración para la recuperación del ecosistema fluvial y del entorno". El documento cataloga otras catorce infraestructuras destinadas al almacenaje en superficie de agua como "embalses carentes de utilidad" a nivel nacional.

Ecologistas en Acción echa mano a los números para destacar la escasa utilidad de San Clemente. "El máximo volumen embalsado en los últimos diez años es aproximadamente 30 hectómetros cúbicos", cuando puede llegar a almacenar 118 hectómetros cúbicos. Hay varios motivos, según el documento, que explican que se encuentre en esta situación. Por un lado, el trasvase de aguas del río Castril "no fue construido finalmente", en parte, recuerda el informe, debido a la "presión ejercida por los habitantes de la zona y por grupos ecologistas y conservacionistas". Al no realizarse esa obra, "la aportación que podría recibir el embalse de San Clemente se vio notablemente mermada". Por otro lado, se destaca que el suelo sobre el que se asienta el embalse "se compone principalmente de materiales permeables, como calizas, gravas o conglomerados", lo que significa que el agua se filtra. Así las cosas, "las demandas de los regantes no pueden ser cumplidas, limitándose sus usos actuales a los recreativos, pesca y navegación en mayor medida". Por ello, Ecologistas en Acción indica que esta infaestructura es un "fracaso hidráulico" e incide en que "el impacto social y ambiental causado" por la construcción del embalse "es de gran importancia, sin que se obtenga beneficio en cuanto al almacenamiento de agua". Por ello, plantea el desmantelamiento y un plan de restauración del entorno.

El embalse de San Clemente es uno de los que gestiona la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en la provincia de Granada. Fue construida, recuerda el informe, en 1989 con el fin de proveer de agua a los regadíos. Debía nutrirse de las aportaciones de los ríos Guardal -sobre el que se encuentra- y Castril, a través de un trasvase que no se realizó.

El mismo documento recuerda que "la construcción del embalse conllevó la inundación de la pedanía de San Clemente, que pertenecía a Huéscar", lo que supuso el traslado de los 700 habitantes de este núcleo y la pérdida de las tierras fértiles.

En la actualidad, según los datos de la pCHG a través del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH), San Clemente está al 21,6% de su capacidad, con 25,4 hectómetros cúbicos embalsados tras varias semanas en las que la lluvia ha sido protagonista en lo meteorológico. La media de todos los embalses de la CHG en Granada es del 54%, 33 puntos más que el dato de San Clemente.

El documento elaborado por el colectivo ecologista cataloga como "fracasos hidráulicos" a catorce infraestructuras; en Andalucía se localizan la de San Clemente en Granada, Benínar en Almería y Alcalá del Río-Cantillana en Sevilla.

"En la mayoría de los casos, han resultado infraestructuras inútiles por la falta de estudios previos adecuados del terreno, por cambios en las necesidades del territorio, incluso hay ejemplos de embalses en los que el caudal del río fue sobredimensionado y no puede cumplir las expectativas de agua acumulada", analiza el informe. Para realizar el estudio, se analizaron en total 19 embalses en toda España. En Granada, además de el de San Clemente, se recopilaron datos de El Portillo y Canales. El mismo documento indica que en todo el territorio nacional se contabilizan más de 1.200 grandes embalses.