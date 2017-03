El área de Economía saca a la luz 112 millones de euros de dudoso cobro

El Ayuntamiento de Granada se ha propuesto depurar la contabilidad municipal para tener una imagen lo más fiel posible de la situación económica de la ciudad. Haciendo los números para cerrar el presupuesto de 2016 ha visto que hay 112.046.955 euros en el aire. 112 millones que forman parte de lo que la administración ha dado en llamar derechos de dudoso cobro. En esta cuantía se engloban facturas de personas que se murieron y no pagaron lo que debían, personas que se declaran insolventes, o aquellas que están en desacuerdo con alguna multa y se niegan a pagar. La cuantía, que supone casi la mitad de un presupuesto anual del Ayuntamiento, corresponde al ejercicio de 2016. Aunque su cobro va a ser una tarea más que difícil, desde el equipo de gobierno no pierden la esperanza de recuperar parte de este dinero. En el año 2015 la cuantía de dudoso cobro ascendía a los 133.835.863 euros lo que, a ojos de la portavoz adjunta del equipo de gobierno, Ana Muñoz, demuestra que hay que ponerse a trabajar y no darlos por perdidos.

"No quiere decir que no vayamos a seguir insistiendo para cobrar estas cuantías pero la ley nos dice que hay que establecer la cantidad" de manera que los ayuntamientos no incorporen estas cuantías en sus presupuestos como si fueran ingresos seguros.

"La reducción de la cuantía da muestras de que con trabajo y dedicación se pueden cobrar algunos de los derechos que están en ese dudoso cobro", apuntó Muñoz, quien reconoce que hay incluso facturas sin pagar que se vienen arrastrando desde los años 90.

La portavoz adjunta del equipo de gobierno no quiso dejar pasar la oportunidad de comentar las declaraciones del anterior concejal 'popular' de Economía, Francisco Ledesma, quien hace unos días alertaba del peligro de que el Ministerio de Hacienda interviniera al Ayuntamiento de Granada. "Tendrían que pedir perdón por la situación que han dejado después de 13 años de gobierno, con una ciudad que está entre las más morosas, puesta en el mapa de l a corrupción de España, que se han gastado 20.000 euros en dar de alta redes sociales que eran gratis, generando un agujero de 500.000 euros en TG7... ¿y en vez de pedir perdón se dedican a decir que este grupo después de diez meses en el gobierno somos los responsables de esta situación? Es como si el pirómano se metiera a bombero", dijo.