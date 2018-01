Educación se compromete a resolver los problemas en la nueva Escuela de Idiomas

Tras la reunión con el delegado Rodríguez indicó que las propuestas de la Delegación "no son suficientes". Además, recalcó que se han interpuesto una veintena de denuncias desde el inicio del curso. Fuentes de la Policía Nacional indicaron que "no consta" que haya más denuncias en la zona desde el traslado de la sede.

Rodríguez insistió que "no se puede ir allí en esas condiciones" y adelantó que seguirán sin asistir a clase "hasta que tengamos un centro en condiciones". Aseguró que el centro ya se ha quedado pequeño, que limita sus posibilidades de crecimiento y que está mal comunicado. Los alumnos tienen previsto concentrarse cada miércoles en la sede de Educación de 10 a 11 y en la Plaza del Carmen de 18 a 19 horas, aunque el día no se ha concretado. El pasado jueves quisieron protestar en la sede de la Junta en la zona Norte, donde intentaron dar una clase, sin embargo "nos trataron como a delincuentes", relata Rodríguez, que explicó que agentes de la Policía les solicitaron el DNI.

El delegado de Educación de la Junta en Granada, Germán González, se reunió ayer con representantes de la comunidad educativa de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) para transmitirles que se acometerán mejoras en el centro, que estrenó ubicación el pasado mes de septiembre tras mudarse del IES Francisco Ayala al antiguo CEIP Arrayanes, en el Almanjáyar. González no adelantó la cuantía que se destinará al centro, pero aseguró que se ampliarán algunas aulas, se mejorará la acústica y la climatización y se dotará de zona de aparcamiento en una "franja" entre la EOI y el nuevo Arrayanes.

El PP visitará las instalaciones para conocer los fallos

El PP anunció ayer que visitará la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas. La parlamentaria andaluza del PP Marifrán Carazo indicó que el 23 de enero su partido hará una visita a la EOI en su nueva ubicación al objeto de reunirse con el profesorado y alumnado y conocer "in situ las deficiencias que se están denunciando". La diputada autonómica aseveró que "no es de recibo que un edificio nuevo haya iniciado el curso con deficiencias tan importantes como son los problemas en el sistema de calefacción, en la red wifi, o en la acústica, entre otros". "Algunos de los problemas que hoy denuncia el alumnado fueron advertidos a la Junta antes de efectuarse el traslado, sin embargo el Gobierno andaluz no les escuchó", señaló.