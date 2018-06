Educación dice que "no logra entender" el encierro en el Gómez Moreno

El delegado provincial de Educación, Germán González, insistió ayer en que el procedimiento para la adjudicación del servicio del comedor del CEIP Gómez Moreno "no se puede paralizar". Algunas familias de alumnos del centro duermen desde la noche del lunes al martes en el colegio para mantener vivas sus reivindicaciones sobre la gestión del comedor. La Junta sacó a concurso el servicio sin que los padres, actuales adjudicatarios, tuvieran conocimiento de la apertura del proceso. No se presentaron y el servicio pasará ahora a manos de alguna de las cinco empresas que sí lo hicieron.

La próxima pérdida de la gestión del comedor ha propiciado que las familias se organicen y manifiesten en defensa de un modelo que es único en la provincia. Por parte de Educación, el delegado alegó que "no llegamos a entender bien" el encierro en el centro, ya que "la línea de diálogo está abierta" y "no hay nada en contra de que las Ampas gestionen los comedores". "En el caso del Gómez Moreno la dificultad mayor es que las familias no se presentaron", dijo.