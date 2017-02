Educación mantendrá el número de docentes pese a la bajada de alumnos

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, se comprometió ayer a mantener la plantilla de docentes en los centros públicos pese al descenso en la natalidad. La caída del número de matriculados en los primeros años de Infantil ha sido constante en los últimos cursos y motivo del cierre de unidades en centros públicos y, ahora que están en proceso de renovación, en los concertados. Sin embargo, De la Calle se comprometió ayer en Granada a mantener las plantillas de docentes en los centros públicos y, en el caso de que por falta de niños desde planificación se determinara el cierre de unidades, destinar esos recursos humanos a tareas de apoyo. Este refuerzo, además, apoya el Plan de Éxito Educativo recientemente aprobado por la Consejería.

A falta de poco más de dos semanas para que comience el proceso de solicitud de plaza escolar, la consejera aseguró que la oferta de plazas será "la misma que el año pasado", y que dependerá de las solicitudes el que se cierren clases en las que no haya niños. Los datos indican que hubo un leve repunte en la natalidad de la provincia en 2014 (año en el que nacieron los que el próximo septiembre comiencen las clases en primero de segundo ciclo de Infantil), pero las cifras son todavía muy inferiores a las que se registraron al inicio de la década. En 2014 hubo en Granada 8.505 nacimientos, por 8.340 de 2013. En 2010 fueron 10.546, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las plantillas dependen por un lado de las necesidades de escolarización, pero lo cierto es que la mayor parte es funcionario, lo que supone una estabilidad en el puesto. Son los interinos los que han 'asumido' -con menos llamamientos- la bajada en la natalidad en los últimos años. Ellos son el muelle del engranaje de las plantillas docentes, que el próximo año tendrán una hora de clase menos tras el acuerdo con los sindicatos para recuperar las 18 horas lectivas tras subirse a las 20 actuales.

Una vez cerrado el proceso de solicitud de plaza, el área de Planificación determinará dónde se cierran unidades y las necesidades docentes. En un principio, las que pueden verse afectadas son cinco de Infantil de centros concertados granadinos. De hecho, una ya se cerró al inicio de este curso por parte de la Delegación provincial. Las otras cuatro se mantendrían en el caso de que haya suficiente demanda, según se anunció tras el inicio de acuerdo entre la Junta y la patronal Escuelas Católicas el pasado miércoles.

Las negociaciones se mantienen con la concertada, que continúa con los preparativos para la concentración del próximo sábado 18 de febrero. A día de hoy no se ha desconvocado la movilización, pero se confía en que la próxima semana se llegue a un acuerdo total que permita mantener las unidades con demanda y que, en el caso de cierre, éste sea reversible si existe en suficiente número de solicitudes en el futuro. Lo que ahora se firme tendrá una vigencia de seis años en el caso de Primaria y de cuatro en el resto de etapas educativas.

De la Calle aprovechó ayer en Granada para expresar su confianza en que finalmente no haya movilizaciones -hay prevista otra el 1 de marzo en Sevilla- al tiempo que pidió a la patronal de la concertada "responsabilidad" y no poner la "venda antes que la herida, y herida no va a haber". De la Calle incidió en la necesidad de gestión de los recursos públicos y reiteró que no se va a eliminar ningún concierto. Desde 2012/2013 el número de matriculados en Infantil ha bajado en 32.000 alumnos en Andalucía, según la consejera.