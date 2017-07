Educación liga el traslado de la EOI a la "mejora urbana" de Almanjáyar

"El edificio cumple con los requisitos y se está adaptando para que el traslado sea una realidad". El delegado provincial de Educación, Germán González, asegura que el proyecto para mudar la sede de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de su actual ubicación, en el IES Francisco Ayala, a las instalaciones del antiguo CEIP Arrayanes, sigue adelante pese a las protestas de parte de la comunidad educativa del centro, que ayer volvió a manifestarse para exigir la paralización de los planes de Educación.

González explicó que "no" llega a "comprender" que la exigencia de paralizar el traslado vaya unida a la búsqueda de otra ubicación para la EOI. "Puedo comprender que se pidan mejoras, que se mejore en el transporte... todo eso se puede estudiar", aseveró el delegado, que esgrimió la "mejora urbana" de la zona en la que está el CEIP Arrayanes, en el distrito Norte, como uno de los motivos para defender el traslado. Además, el edificio cumple con los requisitos, este verano se invertirán 85.000 euros en la reforma necesaria y se llegará a tiempo para el inicio del curso, en septiembre, enumeró González. "El traslado es una oportunidad para dotar a la zona" de mejoras en la dotación urbana, como se prevén. En este sentido, el delegado indicó que "las conversaciones" para que el Ayuntamiento de Granada refuerce el servicio de transporte urbano van en "buena línea".

Todos los argumentos dados ayer por González trenzan una única respuesta: La decisión se ha tomado y el CEIP Arrayanes será la nueva sede de la EOI. El delegado aseguró que se ha reunido con el consejo escolar, claustro y dirección del centro para recoger sus peticiones y que se trabaja para dar respuesta a sus demandas, como asegurar un futuro crecimiento de la Escuela. En este sentido, el responsable territorial de Educación aseguró que "el edificio tienen capacidad de crecimiento" y que no tienen "inconveniente para seguir interviniendo" en el caso de que sea necesario.

Por su parte, José Luis Pedregosa, representante de los alumnos en el consejo de la EOI, puso ayer de manifiesto que el edificio donde se les quiere trasladar no es el adecuado, puesto que las obras se hicieron para un edificio menor y ahora temen que este no cumpla con las necesidades que requiere una escuela de idiomas. Según él, no se encuentra bien comunicado y les limitaría seguir creciendo: "Estábamos llamados a ser la segunda escuela más grande Andalucía y nos hemos quedado a la cola", lamenta Pedregosa. Por el momento son más de 2.500 alumnos matriculados en la escuela, además de los semipresenciales y libres.

El inicio del curso coincide con la fecha del traslado, que será en septiembre de este año por lo que urgen "una rectificación, un no al traslado e iniciar una negociación para buscar una infraestructura acorde", declaró ayer el representate de alumnos a las puertas del Ayuntamiento de Granada, donde se concentraron, junto a otros compañeros.

"La comunidad educativa, profesores y alumnos, sindicatos y políticos no están de acuerdo con el traslado al antiguo CEIP Arrayanes", sentenció Pedregosa, quien añadió que es la Delegación la única institución que se empeña en el traslado.