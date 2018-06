Empleabilidad: lo que el campus te da, el entorno te lo arrebata

"Los estudios cursados son la variable que más influye en la probabilidad de tener empleo", pero no la única. La publicación del estudio Inserción laboral y factores determinantes de la empleabilidad de los universitarios, de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) destaca la influencia del entorno como "factor que condiciona la inserción en buena medida". Las "diferencias territoriales" son claras cuando se mira a la gráfica, y en esto la Universidad de Granada sale mal parada. Andalucía cuenta con una tasa del empleo -el porcentaje de titulados ocupados cinco años después de su graduación- del 67,5%, ocho puntos por debajo de la media nacional (75,6%) y quince por debajo de Cataluña (82,8%). La tasa de paro -el porcentaje de egresados activos que no tienen empleo- es en la comunidad andaluza del 26,1%, mientras que la media española se sitúa en el 18% y en Cataluña es del 11%. Tres de cada diez titulados en Andalucía (30,5%) requieren más de doce meses para encontrar un empleo, mientras que en Cataluña es el 13,3%. En cuanto a la calidad de ese empleo, el mismo estudio fija que en Andalucía el 73% de los titulados universitarios consigue un trabajo a jornada completa, mientras que en Madrid este porcentaje es del 81,1%. El 84,7% de los egresados de Navarra trabaja en puestos altamente cualificados, mientras que en Andalucía ese porcentaje cae al 74%. El 51,3% de los egresados madrileños tiene sueldos que están entre el cuarto y quinto quintil salarial más elevado. En Andalucía este dato se queda en el 34,3% de los titulados. En los seis campos analizados por el estudio, Andalucía se coloca por debajo de la media nacional. Para el estudio, las diferencias entre regiones "reflejan la importancia del nivel de renta y la estructura de los tejidos productivos". Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Granada cuenta con un PIB per cápita de 16.968 euros. En Álava (con unos 600.000 habitantes menos) es de 35.762. Navarra -con unos 300.000 habitantes menos-, tiene 3.933 empresas. Granada 3.443.

"En entorno de la universidad es otro factor que condiciona la inserción en buena medida, debido a las notables diferencias territoriales", desglosa el estudio. En este sentido, Granada no ofrece a sus egresados el mismo panorama que los titulados en Madrid o Barcelona. El informe apunta al esfuerzo que hacen las instituciones de educación superior para ofrecer a sus universitarios salidas profesionales acordes a sus estudios. "La crisis y las mayores dificultades" para encontrar trabajo han animado a las universidades a "reforzar la atención" en la empleabilidad. En esto la Universidad de Granada se sitúa en el puesto 18 a nivel nacional entre las más activas en empleabilidad. Es más activa porque el entorno no es el mejor. Con un máximo de 100, obtiene un índice de 62,2 en cuanto a iniciativas para fomentar la búsqueda de salidas profesionales. La clasificación está liderada por dos valencianas, Valencia y la Politècnica.